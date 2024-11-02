Вторая глава Fortnite "Ремикс"

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Добро пожаловать во вторую главу под названием «Ремикс». Знакомый остров вернулся преображённым. Каждую неделю вас ждут новые локации и добыча, — и абсолютно всё будет пропитано духом классической второй главы. Вы также встретитесь с настоящими легендами мира музыки! Перенеситесь назад во времени и окажитесь в прошлом, где Снуп Догг возглавляет Агентство, бог рэпа Эминем открыл ресторанчик со спагетти, а принцесса хип-хопа Ice Spice захватила Акулий остров. Завершит этот ремикс грандиозный праздник в память о легендарном Juice WRLD. Выкрутите громкость на полную, открывайте хранилище и присоединяйтесь к «Ремиксу» — второй главе «Королевской битвы» Fortnite!

Новый сезон начинается с особого временного задания. После выхода главы 2 «Ремикс» вы будете получать 140 тыс. ед. опыта за любые занятия в Fortnite до 11 ноября (08:00 по московскому времени) и сможете открыть кирку «Золотая коса» в стиле Мидаса!

Кирку «Золотая коса»

Горячая вечеринка

Карта второй главы возвращается! Каждую неделю будут добавляться новые области, которые станут сценой для популярных артистов:

Первая неделя (начинается 2 ноября): Снуп Догг и Городогг

Комплекс Агентства превратился в Городогг — новую штаб-квартиру и резиденцию Снупа.

Если вам удастся одолеть Снупа, он подарит вам мифический ПП с дисковым магазином Снупа и станет вашим союзником!

Кроме того, этот легендарный исполнитель будет хедлайнером шестого сезона Fortnite Festival! В музыкальном пропуске вы найдёте экипировку Снупа-93, а в магазине предметов — экипировку Снупа Догга.

Также на неделе 1 — Мистер Мяудас на яхте и Дина Митт на нефтяной вышке

Мощный золотой Мистер Мяудас не бросает слов на ветер. Отправляйтесь на яхту и победите его, чтобы получить винтовку «Пиф-паф»! Динамичная Дина Митт задумала что-то недоброе. Обезвредив её на нефтяной вышке, вы получите лук «Ба-бах».

Вторая неделя (с 7 ноября): его зовут Слим Шейди

Абракадабра! Угадайте, кто вернулся? Эминем проворачивает очередной трюк и открывает ресторанчик «Мамины спагетти» в гроте. Отличный выбор — ведь это проходное место, и к тому же удобное.

Не забронировали столик в гроте «Спагетти»? Если вы победите Эминема, он перейдёт на вашу сторону и вручит вам мифический гангстерский миниган — лирический миниган с убойным ритмом.

Кто бы не восхитился, увидев Слима в деле? На второй неделе в магазине предметов появится экипировка Вернувшейся легенды рэпа!

Третья неделя (с 14 ноября): Ice Spice выступает на Акульем острове

Гр-р-р. Склонитесь перед оторвой из Бронкса Ice Spice, захватившей Акулий остров и переименовавшей его в Спайсберг! Под её руководством зловещий заброшенный торговый центр засияет неоновыми огнями и погрузится в атмосферу 2000-х.

Если вы победите Ice Spice, она вступит в вашу команду и подарит мифические предметы: присоску Ice Spice и ружьё Ice Spice!ъ

Пришли на матч за своей короной? С недели 3 в магазине предметов появятся экипировки Ice Spice и Принцессы рэпа Ice Spice с ожерельем от Benny The Jeweler.

Четвёртая неделя (с 21 ноября): легенды живут вечно!

Вам не показалось. Наблюдайте за закатами у достопримечательности Juice WRLD, которая появится на четвёртой неделе.

Также на неделе 4 — «Ремикс: финал»

Глава 2 «Ремикс» завершится на особой ноте: 30 ноября в 22:00 по московскому времени в прямом эфире пройдёт событие «Ремикс: финал»! Все, кто зайдёт в игру с 30 ноября по 1 декабря (9:00 по московскому времени), получат экипировку «Дерзкий Juice WRLD» в стиле комикса*, посвящённую наследию Juice и его любви к Fortnite. В течение месяца мы опубликуем больше новостей о Juice WRLD и событии «Ремикс: финал».



*Если вы не сможете зайти в игру в нужное время, позднее экипировку «Дерзкий Juice WRLD» можно будет приобрести в магазине предметов.