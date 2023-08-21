Второй официальный тизер 4 сезона 4 главы Fortnite

Если первый тизер 4 сезона показал нам и локацию, и оружие, и инопланетный корабль, то второй тизер можно назвать довольно скромным, ведь на нем только какой-то скин.
Новый тизер выполнен в стилистике недавно вышедшего логотипа фортнайт: активирована лазерная защита, все красное и загадочное. Среди этих красных линий видится силуэт нового скина, предположительно из боевого пропуска 4 сезона.
Игроки прошерстили все опросы и нашли даму, очень похожую на девушку на тизере. Мне кажется, что ее внешний вид далек от образца в опросе, но кто я такая, чтобы спорить со всезнающими игроками. Но некоторые датамайнеры все же подтвердили, что этого скина мы ранее не видели.
Сразу после выхода этого тизера, некоторые авторы контента получили клочок другого изображения. На нем видна новая локация с бассейном. Авторы сняли красноту с изображения, и получилось следующее:
Сегодня, чуть позже, а также завтра, 22 августа, нас ждут еще тизеры.