Вышел геймплейный трейлер 7 главы 3 сезона Fortnite

За несколько дней до старта нового сезона Epic Games опубликовала геймплейный трейлер 7 главы 3 сезона Fortnite, получившей подзаголовок "Runners" (Хранители). Релиз сезона состоится 6 июня 2026 года, сразу после внутриигрового ивента, который пройдет 5-го числа.

Ролик, представленный разработчиками, демонстрирует ключевую механику нового сезона - небольших существ, которые носятся на спине у игрока и дают серьезные преимущества в бою и передвижении. В трейлере показано, как наличие такого создания на спине моментально усиливает оружие. Из ролика следует, что:

Дробовик уничтожает автомобиль с одного выстрела.

Штурмовая винтовка легко сносит металлические постройки.

Помимо огневой мощи, спутники улучшают мобильность: персонаж прыгает выше, быстрее бегает и совершает более длинные слайды.

На обложке и в трейлере также мелькают отсылки на известные франшизы. Помимо оригинальных скинов, игроки смогут получить: Джона Уика в стилистике "чернил", собаку в том же уникальном стиле и персонажа по имени BurntPeanut, который представлен в роли одного из маскотов-спутников.

Пока фанаты обсуждают геймплей нового сезона, разработчики также напоминают, что прямо сейчас в игре доступны для просмотра первые 10 минут недавно вышедшего фильма "Мандалорец и Грогу". Кроме того, в рамках Fortnite Community Day раздаются бесплатные награды, а в магазине предметов появились громкие новинки.