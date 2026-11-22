Компания Epic Games представила новый геймплейный трейлер Fortnite, посвящённый четвёртой неделе события Treasure Hunters. На этот раз в центре внимания оказалась команда Оскара, которая прибыла на остров и готова принять участие в охоте за сокровищами.

Новый ролик знакомит игроков с командой Оскара и демонстрирует её участников в действии. Судя по всему, прибывшие искатели приключений не собираются отказываться от своих привычек и намерены действовать по собственным правилам.

Treasure Hunters продолжает развивать тему охоты за сокровищами, постепенно знакомя игроков с новыми персонажами и событиями на острове. Четвёртая неделя посвящена появлению очередной команды, которая присоединяется к происходящему.

Свежий трейлер делает акцент на персонажах и их действиях, предлагая взглянуть на новую главу события. Подробности дополнительных изменений игрового процесса в описании ролика не раскрываются.