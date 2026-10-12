"Я взрослый мужик!" Бен Аффлек разругался с 12-летними игроками в Fortnite и взбесился из-за цен на скины

Бен Аффлек признался, что неудачная катка в Fortnite заставила его поспорить с 12-летними игроками, а цены на внутриигровые скины и вовсе привели актёра в недоумение. История прозвучала в подкасте New Heights, который ведут братья Джейсон и Трэвис Келси.

Двукратный лауреат «Оскара» рассказал, что много играет в видеоигры и особенно любит шутеры от первого лица. Поэтому, запустив Fortnite, он рассчитывал продемонстрировать свои навыки. Однако матч пошёл совсем не по плану: Аффлека быстро устранили, после чего юные соперники принялись над ним насмехаться.

Актёр не стал молча терпеть подколы и ответил обидчикам: «Я не отстой! Я взрослый мужик!» Эпизод наглядно показывает, что даже голливудская знаменитость не застрахована от неприятных встреч с более опытными игроками. Правда, неизвестно, удалось ли Аффлеку после перепалки взять реванш.

Не меньшее удивление у него вызвала экономика Fortnite. Аффлек вспомнил, как сын попросил на Рождество подарить ему игровые скины. Когда актёр узнал, сколько стоят некоторые косметические предметы, он не смог скрыть возмущения.

«Они же даже не настоящие? Просто чтобы носить в игре? Это бред собачий», — прокомментировал Аффлек стоимость виртуальных нарядов.

Впрочем, Fortnite давно зарабатывает не только на самом игровом процессе, но и на косметических предметах, коллаборациях с известными франшизами и образах популярных персонажей. Скины не дают прямого преимущества в бою, однако для многих игроков они стали важной частью самовыражения. Именно поэтому некоторые готовы тратить на виртуальные образы немалые суммы, хотя для тех, кто не увлечён подобной системой, такие покупки могут выглядеть бессмысленными.

Сам Аффлек не чужд соревновательным играм: он увлекается Valorant, а в фильме «Исчезнувшая» его персонаж играет в Battlefield 3. Судя по рассказу актёра, опыт в других шутерах, однако, не гарантирует лёгкой победы в Fortnite — особенно когда против тебя играют дети, для которых она давно стала привычной площадкой.