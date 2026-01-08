Южный Парк захватывает Fortnite: новый пропуск, режим и Картманленд

Epic Games объявила о масштабной коллаборации Fortnite с культовым мультсериалом «Южный Парк». В игре уже доступен бесплатный боевой пропуск South Park: Born in Chaos Pass, приуроченный к старту нового сезона. Выполняя специальные задания, игроки смогут открыть тематические косметические награды, вдохновлённые безумным юмором шоу.

В магазине предметов появились скины ключевых персонажей — Картмана, Кенни, Стэна, Кайла и Баттерса. Кроме того, на карте дебютировала новая локация «Картманленд», наполненная отсылками к сериалу. Дополняет обновление особый плейлист Quints, рассчитанный на команды из пяти игроков.

Как отмечают разработчики, «всё возможно с силой воображения» — и именно этот принцип лёг в основу кроссовера. Контент уже доступен на всех платформах, включая PlayStation 5 и PlayStation 4.