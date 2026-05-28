За первую неделю после возвращения в App Store по всему миру Fortnite была скачана примерно 3,4 миллиона раз

Согласно данным аналитической платформы AppMagic, на которые ссылается Pocket Gamer, за первую неделю после возвращения в App Store игра набрала 3,4 миллиона загрузок по всему миру. Это четвёртый лучший недельный показатель за всю историю Fortnite на iOS — всего на 0,3 миллиона меньше рекордных 3,7 миллиона загрузок, зафиксированных в дебютную неделю 2018 года.

Динамика ежедневных установок оказалась ещё красноречивее:

18 мая 2026 года: около 19 000 установок;

около установок; 19 мая: рост на 1408 % — до почти 290 000 ;

рост на — до почти ; 23 мая: пик в 674 000 ежедневных загрузок;

пик в ежедневных загрузок; седьмой день: 445 000 дополнительных загрузок.

Пик ежедневных загрузок 23 мая составил 674 000 установок — и это всего на 90 000 меньше абсолютного рекорда iOS в 764 000 установок, поставленного при первоначальном запуске игры. Более того, нынешний пик значительно превысил предыдущий максимум после возвращения Fortnite в США (569 000 установок).

Возвращение происходит в критический для компании момент. Недавно Epic Games сократила более 1000 сотрудников на фоне спада активности в Fortnite, а некоторые аналитики даже заговорили о «середине краха», утверждая, что многолетнее доминирование игры в жанре «королевской битвы» ослабевает.

Уверенное возвращение iOS-версии демонстрирует, что миллионы мобильных игроков ждали этого момента. Хотя одна неделя не может полностью переломить ситуацию, такой всплеск активности может оказать значительное влияние на предстоящие сезоны и общую динамику числа игроков.

Напомним, Epic Games подала иск против Apple в августе 2020 года после того, как та удалила Fortnite из App Store за внедрение прямых платежей в обход системы Apple. В 2021 году суд в основном встал на сторону Apple, обязав её лишь разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты. В 2024 году Epic вновь потребовала вернуть игру в магазин, ссылаясь на нарушение антимонопольного законодательства.

Таким образом, возвращение Fortnite на iOS стало возможным не только благодаря давлению регуляторов, но и изменению политики Apple в Евросоюзе, где с 2024 года действует Digital Markets Act (DMA), обязывающий открывать экосистемы для сторонних магазинов приложений. Глобальный релиз, однако, стал результатом длительных переговоров и юридических манёвров.