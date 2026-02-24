За покупку Resident Evil Requiem в Epic Games Store игроки в подарок получат скин Грейс Эшкрофт в Fortnite

Capcom совместно с Epic Games представила специальную акцию для фанатов Resident Evil и Fortnite. Все купившие Resident Evil Requiem на платформе Epic Games Store смогут получить в подарок скин Грейс Эшкрофт в популярной королевской битве Fortnite. Об этом было объявлено в официальных аккаунтах компаний в социальных сетях.

Согласно промо-материалам, это ограниченная акция, направленная на привлечение внимания к предстоящему релизу Resident Evil Requiem. Скин получат как новые покупатели, так и те, кто уже успел предзаказать игру. За покупку в Steam скин Грейс не дадут.

Resident Evil Requiem - новая глава в франшизе Resident Evil, запланированная к выходу 27 февраля 2026 года. Сюжет разворачивается через 30 лет после катастрофы в Раккун-Сити, с участием агента ФБР Грейс Эшкрофт и Леона С. Кеннеди, исследующих загадочный отель Wrenwood.