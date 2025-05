Анонсировано переиздание шутера The Fortress of Dr. Radiaki: Fancy Edition

Поклонники ретро-шутеров и ценители специфического юмора 90-х могут отметить в календаре возвращение The Fortress of Dr. Radiaki. Этот FPS, изначально увидевший свет в 1994 году, готовится к переизданию под названием The Fortress of Dr. Radiaki: Fancy Edition.

Сюжет игры погружает нас в атмосферу шпионских боевиков времен Холодной войны, где игроку в роли специального агента Мака Баннера предстоит остановить безумного Доктора Радиаки. Злодей, магнат бытовой техники с тайным увлечением ядерной физикой, угрожает миру атомным уничтожением, если не получит миллиард долларов. Вооружившись поначалу лишь бейсбольной битой, герой отправляется на остров доктора, чтобы сорвать его коварные планы.

Игровой процесс представляет собой классический шутер от первого лица в духе ранних представителей жанра. Игроков ждут пиксельная графика, запутанные уровни, разнообразные противники – от роботов и ниндзя до гигантских крыс с битами – и характерный для эпохи прямолинейный экшен.

Переизданием занимаются Jordan Freeman Group и Ziggurat Interactive, а сам проект будет доступен на платформах Steam и ZOOM Platform. Оригинальная игра была разработана Future Visionary и Maelstrom Software.