Инди-разработчик извинился за задержку в разработке Fortune's Run: ближайшие три года он проведет в тюрьме

Dizzie, автор инди-игры Fortune's Run, оказался в непростой ситуации: его проект приостановлен, так как разработчик был приговорен к тюремному заключению на три года. В открытом письме к поклонникам игры он объяснил, что судебное разбирательство тянулось уже пять лет, и теперь ему предстоит отбыть наказание. Dizzie отметил, что его жизнь до карьеры разработчика была крайне трудной, и он причинил боль многим людям.

Несмотря на тюремный приговор, Fortune's Run не совсем «умерла». Разработка игры была приостановлена после того, как второй разработчик покинул проект, но Dizzie сумел завершить работу над игрой, выпустив её в ранний доступ. Он также подчеркнул, что игра хорошо продается, и он сможет продолжить работу по завершению срока наказания.

Dizzie выразил благодарность своим поклонникам за поддержку и подчеркнул, что несмотря на трудности, он не намерен прекращать создавать игры. Он пообещал завершить проект, как только это станет возможным, и поблагодарил сообщество за финансовую помощь и моральную поддержку, которая помогла ему справиться с трудностями.

Сейчас разработчик лишен доступа к Patreon, и фанатам следует учитывать, что в будущем обновления будут задерживаться. Тем не менее, Диззи надеется завершить свою работу, ведь создание игр – это то, чем он по-настоящему увлечен.