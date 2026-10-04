Forza Horizon с Xbox 360 получила рекомпиляцию для ПК с 120 FPS и экспериментальный Android-порт

Проект Pinyon Shift, позволяющий запускать оригинальную Forza Horizon с Xbox 360 на ПК посредством статической рекомпиляции, получил крупное обновление 0.4.0. Новая версия принесла дополнительную оптимизацию производительности, исправления Vulkan и первый экспериментальный порт для Android.

На тестовом гоночном маршруте разработчики добились более стабильных 120 FPS при стандартном внутреннем разрешении: медианное время кадра составляет около 8,3 мс. Также была снижена нагрузка при масштабировании изображения в 2–4 раза, устранены подёргивания при первой компиляции Vulkan-шейдеров и исправлена слишком быстрая анимация при 60 и 120 FPS. Отдельные исправления предназначены для видеокарт AMD Radeon.

Главным нововведением стала возможность собрать ARM64 APK для Android непосредственно через лаунчер Pinyon Shift. На тестовом устройстве со Snapdragon 8 Elite гонка работает примерно при 60 FPS, однако после нагрева производительность снижается ближе к 30 FPS. Пока Android-версия считается ранней сборкой для разработчиков и требует самостоятельной подготовки APK.

Pinyon Shift не использует традиционную эмуляцию Xbox 360: код оригинальной игры заранее переводится для выполнения на современных системах. Сам проект не содержит файлов Forza Horizon — необходимые игровые данные пользователь предоставляет отдельно.