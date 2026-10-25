Нативный ПК-порт Forza Horizon стал плавнее - убраны зависания после загрузок и снижена нагрузка на слабые CPU

Разработчик Dyotson выпустил версию 0.1.32 проекта Forza Horizon 1: ReImagined — неофициального нативного ПК-порта первой Forza Horizon. Главное внимание в обновлении уделено производительности, особенно на Steam Deck и компьютерах с четырёхъядерными процессорами.

Одним из наиболее заметных исправлений стало устранение кратковременных зависаний продолжительностью около 200–300 миллисекунд, возникавших после загрузки игрового мира или регистрации на соревнование.

Разработчик также переработал обработку графических команд. В настройках изображения появилась возможность отключить MSAA: в таком режиме трёхмерная сцена рендерится за один проход вместо нескольких, что примерно на 30% снижает объём работы для потока, ограничивающего производительность Steam Deck и четырёхъядерных ПК. Компромиссом становится более заметное сглаживание краёв. Дополнительная оптимизация самого графического потока сократила его процессорное время примерно ещё на 6%.

Важно, что заявленное снижение нагрузки примерно на 30% не означает аналогичного роста FPS. Речь идёт именно об уменьшении объёма работы одного из потоков CPU, поэтому реальный прирост производительности будет зависеть от конкретной системы.

Устранено и отдельное подтормаживание при возвращении из карты: раньше первый кадр после закрытия карты полностью копировался обратно в игру, что создавало кратковременный рывок.

Изменения затронули и ноутбуки со встроенной графикой. Если зарезервированная видеопамять интегрированного GPU оказывается заполнена, игра теперь может корректно переходить на общую системную память вместо переполнения выделенного объёма, которое ранее приводило к чёрным текстурам и тайм-аутам драйвера.

Отдельно разработчик исправил поддержку рулей. На некоторых устройствах Force Feedback примерно через 30 секунд превращался в обычное пружинное сопротивление из-за переполнения значения длительности эффекта в Windows. Теперь постоянные эффекты обратной связи должны работать корректно. Поддержку Force Feedback также получили Logitech G29, G27, G25 и DFGT на Linux и macOS.

Версия 0.1.32 также исправляет эксплойт со скоростными радарами после быстрого перемещения, отображение некоторых DLC-автомобилей, проблемы с отражениями при 1080p, миниатюрами машин при масштабировании разрешения и несколько других ошибок. Из публичных таблиц лидеров были удалены 66 невозможных результатов, полученных с использованием прежнего бага.