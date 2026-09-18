Энтузиасты работают над портом Forza Horizon 2 Xbox 360 на Android

Более чем через десять лет после релиза Forza Horizon 2 на Xbox 360 энтузиасты пытаются запустить игру нативно на Android. Речь идет не о мобильном ремейке, облачном стриминге или урезанной версии — цель проекта заключается в том, чтобы перенести оригинальную Xbox 360-версию на устройства с ARM64.

Пока разработка далека от завершения: уже работают система сборки, графический API Vulkan и поддержка управления, однако полноценный игровой процесс, загрузка мира и совместимость с различными смартфонами все еще находятся в активной разработке.

Проект основан именно на версии для Xbox 360, созданной студией Sumo Digital при поддержке Turn 10. Она отличается от издания для Xbox One, разработанного Playground Games, хотя обе игры используют одну и ту же карту юга Франции и севера Италии и общую концепцию фестиваля Horizon.

Разработчики пытаются перенести весь открытый мир с его городами, трассами, сельскими дорогами, динамической погодой и бесшовными поездками между событиями без изменений игрового дизайна.

Android-порт получит два варианта управления:

Bluetooth и USB-геймпады с поддержкой аналоговых курков;

полностью настраиваемые сенсорные кнопки и виртуальные стики.

За вывод графики отвечает Vulkan, а совместимость уже тестируется на мобильных GPU Qualcomm Adreno и ARM Mali. Для некоторых устройств на Adreno предусмотрена возможность использования альтернативных графических драйверов, если штатные вызывают проблемы.

Авторы проекта не распространяют саму Forza Horizon 2. Пользователю потребуется собственная копия Xbox 360-версии — приложение использует образ диска или заранее извлечённые игровые данные. Все автомобили, музыка, текстуры и другие защищённые авторским правом материалы остаются отдельными от APK.

Несмотря на впечатляющий прогресс, говорить о готовом мобильном релизе пока рано. Главные задачи разработчиков — добиться стабильной загрузки открытого мира, исправить проблемы совместимости и обеспечить приемлемую производительность во время гонок и свободного исследования карты.

Если проект будет успешно завершён, это станет одной из самых амбициозных попыток перенести полноценную игру с Xbox 360 на Android без создания отдельной мобильной версии.