Неофициальный порт Forza Horizon 2 смогли запустить в 4K 60 FPS на взломанных PS5

Лишь несколько дней назад состоялся релиз неофициального порта Forza Horizon 2 для PC, но сообщество уже смогло запустить игру и на других платформах. Один из пользователей продемонстрировал работу Forza Horizon 2 на взломанной PS5 - ему удалось сделать это благодаря prospero-win, который позволяет запускать на PS5 Windows-игры через слой совместимости Proton.

По его словам, порт работает в комфортных 4К 60 FPS, но еще требует доработок - имеются баги с моделями в игре. Тем не менее, уже в скором времени пользователи взломанных PS5 смогут полноценно играть в действующий эксклюзив Xbox, что еще несколько месяцев назад было трудно себе представить.

При этом в сети уже появляются видео, как с помощью prospero-win запускают и другие Windows-игры на PS5, причём вчера была добавлена возможность скачать дистрибутивы игр напрямую из своих Steam библиотек. Среди игр, которые уже удалось запустить: Half-Life 2, GTA 4, Deus Ex: Human Revolution, Warcraft 3 и ряд других проектов. Вероятно список уже в скором времени будет расширяться, благодаря чему игроки на взломанных PS5 получат даже те проекты, которые издатели годами не решались перевыпускать на PS5.

Судя по всему, в будущем благодаря ИИ и многочисленным неофициальным портам грань между устройствами будет еще сильнее размываться. Разумеется, если у пользователя есть взломанное устройство.