Создатель PC-порта Forza Horizon 2 намерен портировать Forza Motorsport 5 и 6, а так же Halo 5

Almost There Games, создатель недавнего неофициального PC-порта Xbox One версии Forza Horizon 2, ответил пользователям на ряд вопросов о планах на будущее.

Разработчик подтвердил, что уже в скором времени планирует внедрить в порт Forza Horizon 2 поддержку ещё больших графических настроек, в том числе широких разрешений экрана, HDR, Ultra-пресета графики, исправить имеющиеся баги и добавить поддержку дополнений Storm Island и Forza Horizon 2: Fast & Furious.

При этом пользователи смогли уже самостоятельно доработать лаунчер с помощью ИИ и запустить через него Storm Island и Fast & Furious. Но лучше все-таки дождаться официальной поддержки от разработчика, тем более что это должно произойти уже скоро.

Так же Almost There Games заявил, что портирует на ПК Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6 и Halo 5 - оставшиеся немногочисленные эксклюзивы у Xbox One. Но конкретных сроков релиза на данный момент нет.

При этом выпускать полноценный эмулятор Xbox One он не планирует - по его словам, вместо этого он предпочитает точечную оптимизацию и работу над конкретными играми.