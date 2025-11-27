В сеть утекла запись с демонстрацией разработки Forza Horizon 2

Иногда интересно посмотреть, как игра могла бы выглядеть до своего выпуска. Так произошло на этой неделе с Forza Horizon 2 благодаря видео, опубликованному на YouTube.

Вышедшая в сентябре 2014 года вторая часть от Playground Games пользовалась большим успехом на Xbox One. В то же время версия для Xbox 360 была слишком урезанной с точки зрения технологий и контента, чтобы произвести впечатление.

Так или иначе, теперь в сети появилась информация о разработке Forza Horizon 2. Благодаря восемнадцатиминутному видеоролику можно увидеть незавершенные дизайны карт и небольшие фрагменты игрового процесса.