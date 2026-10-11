Вышел неофициальный PC-порт Xbox One-версии Forza Horizon 2

Спустя более десяти лет после выхода Forza Horizon 2 на Xbox One гоночная игра стала доступна на PC благодаря неофициальному проекту Azimuth от Almost There Games.

Разработчики создали лаунчер, который позволяет запускать версию для Xbox One на Windows, добавляя при этом расширенные графические настройки, выбор частоты кадров и поддержку Steam Deck через Proton. При этом проект не содержит игровых файлов - пользователям необходимо иметь собственную совместимую копию игры. Любопытно, что Xbox One так и не была взломана, однако в сети действительно есть дампы ряда игр с Xbox One, в том числе и Forza Horizon 2, благодаря чему и удалось сделать порт игры.



Azimuth предлагает несколько графических пресетов, включая режимы Low, Default и High, а также возможность выбора между 30 и 60 кадрами в секунду. Разрешение начинается с 720p и может быть увеличено в зависимости от дисплея. На Steam Deck разработчики заявляют о производительности около 60 FPS при 720p или 30 FPS при 1080p. Основной упор сделан на одиночную кампанию: покупку автомобилей, участие в чемпионатах и свободное исследование карты юга Франции и севера Италии. Онлайн-режимы, достижения Xbox Live и таблицы лидеров недоступны, поскольку официальные серверы игры были закрыты ещё в 2023 году.



Проект находится в стадии предрелизной разработки: недавние обновления уже исправили ряд проблем с покупкой машин, настройкой окраски и фоторежимом. В планах разработчиков - добавление поддержки HDR, пресета Ultra, более высоких частот кадров и дальнейшая оптимизация производительности. Поддержка дополнений, включая Storm Island, планируется в следующих обновлениях.