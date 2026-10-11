Для Forza Horizon 3 и Gears of War 4 вышли новые кряки с поддержкой современных версий Windows

Для Forza Horizon 3 и Gears of War 4 появились новые кряки, рассчитанные на работу на современных версиях Windows. Forza Horizon 3 представлена в версии 1.0.125.2, а Gears of War 4 — 14.4.0.2.
В случае с Forza Horizon 3 старый UWP-эмулятор был полностью перенесён с C++/CX на C++/WinRT, а также получил дополнительные исправления и доработки. По словам авторов, новая версия кряка должна быть более устойчивой к будущим обновлениям Windows. Для запуска требуется как минимум Windows 10 версии 1607.
Также для Forza Horizon 3 указаны несколько известных особенностей. Если игра вылетает при первом запуске или после выбора пункта Continue, рекомендуется включить вертикальную синхронизацию. При проблемах с запуском авторы советуют установить игру на незашифрованный накопитель и запускать её через ярлык в меню «Пуск».
Одновременно вышел новый кряк для Gears of War 4 версии 14.4.0.2. Эта версия игры ранее уже взламывалась, однако старые решения для UWP-игр со временем могли переставать работать после обновлений Windows. Новые релизы должны упростить запуск этих игр на актуальных системах.
Нейроночке удалось,ну нищета пгешная будет довольна
это не взлом а порнуха
эх опять кряк не для 11
Нуууу четвертую часть я до сих пор не опробовал, а теперь и повод появился)