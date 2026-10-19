Создатели Azimuth добавят поддержку Forza Horizon 3, Forza Motosport 5 и Forza Motorsport 6 уже в ближайшие дни

Разработчики Almost There Games, создатели Azimuth - лаунчера для запуска Forza Horizon 2 на PC, опубликовали новый дневник разработки, в котором рассказали о прогрессе версии 0.10.0 своего проекта и состоянии PC-портов других гоночных эксклюзивов Xbox One.

Сейчас по сети распространяется Race One Hub - проект для запуска Forza Motorsport 5, построенный на базе Azimuth. По словам Almost There Games, они не давали разрешения на использование их лаунчера.

Almost There Games утверждают, что Race One Hub является переименованным и пропатченным исполняемым файлом Azimuth 0.9.9: изменены окно, логи, настройки и сообщения об ошибках, а другие файлы движка выдаются за собственные.

Разработчики подчёркивают, что Azimuth бесплатен для скачивания и использования, однако все права на него защищены, и никто не вправе распространять, модифицировать или переименовывать его без их разрешения.

В обновлении 0.10.0, которое выйдет в ближайшие дни, поддержка Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6 и Forza Horizon 3 появится уже в самом Azimuth - поддержку данных игр добавят полноценно в лаунчер.

Стоит отметить, что Forza Horizon 3 ранее итак официально выходила на PC, но в виде UWP-приложения, поэтому кроме Windows игра недоступна на других операционных системах, что будет исправлено благодаря Azimuth.

Для Forza Horizon 2 добавят экспериментальную поддержку гоночных рулей с обратной связью, H-образными переключателями и ручниками, дополнительную детализацию окружения с уровнями Low, High и Ultra, а также снижение нагрузки на GPU примерно на 15-20% на Steam Deck. Так же авторы сообщили, что работают над поддержкой VR для вида из кабины во всех играх, поддерживаемых Azimuth.