Forza Horizon 4 достигла рекордного количества игроков в Steam после объявления об удалении из продажи

Серия Forza, как и многие другие гоночные франшизы, является одной из крупнейших жертв цифровой эпохи игр. Поскольку автомобили и музыка лицензируются только на определенный период времени, игры больше не могут продаваться после истечения срока действия этой сделки, без заключения Microsoft новой сделки и уплаты требуемых сборов. Однако, поскольку игра на тот момент уже довольно старая, полученный доход часто не стоит повторного лицензирования автомобилей и музыки, а это значит, что единственный вариант — исключить ее из листинга и снять с продажи.

Forza Horizon 4 — последняя игра, которая будет удалена с онлайн-платформ, хотя игровой опыт для владельцев игры не изменится, и игроки по-прежнему смогут получить доступ ко всему контенту, включая онлайн-аспект, после удаления игры 15 декабря 2024 года.

С тех пор, как появилась новость о том, что Forza Horizon 4 будет убрана из продажи в конце этого года, многие игроки устремились в Steam, чтобы купить игру или вернуться в нее впервые за много лет. Это привело к тому, что игра достигла рекордного количества одновременных игроков в 48 437 человек, побив предыдущий рекорд в 40 399 человек, установленный в мае 2021 года после ее первого добавления на платформу.