Forza Horizon 4 получила максимальную скидку за все время - игра продается со скидкой 80% в Steam

Вчера стало известно о том, что Forza Horizon 4 будет удалена из цифровых магазинов 15 декабря из-за окончания лицензий - после этого момента игру будет нельзя приобрести. Тем не менее, люди купившие игру, смогут и дальше играть в неё без каких-либо проблем.

Вместе с этим объявлением, Playground Games и Microsoft сделали распродажу игры в Steam: Forza Horizon 4 получила максимальную скидку за всё время - 80%. До этого момента максимальная скидка на игру была 65%. Скидка действует до завтрашнего вечера, но скорее всего будет продлена на время летней распродажи в Steam. Любопытно, что когда убирали из продажи Forza Horizon 3 максимальная скидка на игру составила 70%.

Forza Horizon 4 доступна на PC (Steam и MS Store), Xbox One и Xbox Series X/S.