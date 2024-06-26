Forza Horizon 4 получила максимальную скидку за все время - игра продается со скидкой 80% в Steam

Вчера стало известно о том, что Forza Horizon 4 будет удалена из цифровых магазинов 15 декабря из-за окончания лицензий - после этого момента игру будет нельзя приобрести. Тем не менее, люди купившие игру, смогут и дальше играть в неё без каких-либо проблем.
Вместе с этим объявлением, Playground Games и Microsoft сделали распродажу игры в Steam: Forza Horizon 4 получила максимальную скидку за всё время - 80%. До этого момента максимальная скидка на игру была 65%. Скидка действует до завтрашнего вечера, но скорее всего будет продлена на время летней распродажи в Steam. Любопытно, что когда убирали из продажи Forza Horizon 3 максимальная скидка на игру составила 70%.
Forza Horizon 4 доступна на PC (Steam и MS Store), Xbox One и Xbox Series X/S.
Вот я лох. Купил её на выходе за фулл прайс.
Молодец!)))
Чудесная новость, с учетом того, что игра не доступна в России.
За 550 рублей купил для стима гифтом на ру акк через плати.ру, так что не вижу никаких проблем
Для этого нужно покупать диск или цифровая версия тоже будет доступна для игры? А сезоны будут так же сменятся каждую неделю? // Дмитрий Коршак
могли бы макс скидку сделать минус 90-95%
Мечтать не вредно, вот бы скидку 80% на игры сони но фиг они такую скидку сделают.
> смогут и дальше играть в неё без каких-либо проблем.
Как в зе крю // Александр Ковалёв