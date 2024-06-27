Forza Horizon 4 поставила новый рекорд по количеству игроков в Steam - свыше 54 тысяч

Позавчера Playground Games застал многих геймеров врасплох, официально объявив, что Forza Horizon 4 будет удалена из цифровых магазинов (а также из сервиса Game Pass) 15 декабря 2024 года. А пока игру можно купить с 80-процентной скидкой, что дает игрокам шанс получить свою копию прежде, чем она будет удалена в конце года.

Как отмечает SteamDB, на фоне сообщения о снятии игры с продажи и отличной ценовой акции Forza Horizon 4 взяла новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam - 54 373 человека, и это число продолжает расти. К сожалению, информация по Xbox неизвестна.

Помните, что при покупке цифровой копии Forza Horizon 4, будь то на PC или Xbox, игра останется на вашем аккаунте навсегда, так что очень рекомендуем купить свою копию прямо сейчас. В дальнейшем Forza Horizon 4 можно будет купить только на физических носителях, но тогда она наверняка станет редким товаром по очень высокой цене.