Forza Horizon 4 продолжает ставить новые рекорды по числу одновременных пользователей в Steam

Несколько дней назад мы сообщали о стремительном росте продаж и рекордном количестве активных игроков в Forza Horizon 4, но сегодня пик этого показателя был превзойден. Согласно данным, указанным на странице SteamDB, количество одновременных игроков Forza Horizon 4 в Steam превысило 70 тысяч человек. Цифра впечатляет, тем более что это самый высокий показатель за все время существования Forza Horizon 4.

До сегодняшнего дня общее количество одновременно играющих в Forza Horizon 4 в клиенте Valve никогда не достигало показателя в 73 504 человека, что свидетельствует лишь о том, что интерес к данной игре высок как никогда. Всего за несколько дней их число увеличилось более чем в 6 раз по сравнению с предыдущими 11 тысячами.

А что вы думаете о таком резком росте популярности Forza Horizon 4? Быть может, кто-то из вас в числе тех, кто заинтересовался предшественницей Forza Horizon 5?