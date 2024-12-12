Forza Horizon 4 снимут с продажи уже 15 декабря - в Steam проходит финальная распродажа игры

Уже 15 декабря Forza Horizon 4 от студии Playground Games исчезнет из продажи. Как и в случае с другими гоночными проектами, это произойдет из-за окончания многих лицензий на автомобили.

Сейчас в Steam проходит финальная распродажа игры: пользователи, которые желают получить Forza Horizon 4 в свою библиотеку, могут сделать это со скидкой 80%, которая распространяется на все издания. Игра продолжит работать и после того, как её уберут из продажи.

Forza Horizon 4 вышла в 2018-м году - игра доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.