Forza Horizon 4 снимут с продажи уже 15 декабря - в Steam проходит финальная распродажа игры

Уже 15 декабря Forza Horizon 4 от студии Playground Games исчезнет из продажи. Как и в случае с другими гоночными проектами, это произойдет из-за окончания многих лицензий на автомобили.
Сейчас в Steam проходит финальная распродажа игры: пользователи, которые желают получить Forza Horizon 4 в свою библиотеку, могут сделать это со скидкой 80%, которая распространяется на все издания. Игра продолжит работать и после того, как её уберут из продажи.
Forza Horizon 4 вышла в 2018-м году - игра доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.
взял ультимейт издание. вообще не думал что игры серии forza могут быть увлекательными
Да, игра - пушка. Самый кайф что там постоянный движ и БЫСТРЫЙ ДВИЖ. А не как в ГТА 4. Пока загрузилась игра, пока загрузился онлайн, пока загрузилась гонка - прошло 20 минут. А ещё ты вылетел из онлайна и всё. А в форзе за это время можно проехать 3 гонки, открыть пару тачек и по пути от гонки к гонке покекать с челами или попрыгать на трамплине/проехать у радара и глянуть, как там проехал твой друган + сделать эпическую фотку тачки и поделиться ей... Ну чисто идеальная игра для чилла. Главное играть с геймпада, что бы удобно развалиться на кресле. Купил сначала обычное издание за 300р, ещё года 3 назад, но не распробовал игру. А тут с геймпадом что-то сел, покатал и влюбился прям. Взял ультиму за 500р и не жалею. Уже остров весь закрыл.
Ах да. Единственная - огромная боль для меня в игре, это засилье читеров и отсутствие борьбы с ними. В частности - в таблицах рекордов. Т.е. я люблю, допустим в глобальной стате посмотреть где я, побороться может даже за топ 1000 или 100, а там - челы "проходят" трассы за 0:00:004 мс. И ты такой - ясно, понятно. И ладно бы их банили или удаляли результаты. Нет же... Всем пофиг. Это обидно. Получается что глобальный рейтинг там бессмысленный. Остаётся добавлять в друзья кучу челов и соревноваться среди них, что бы азарт был хоть какой-то.