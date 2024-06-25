Forza Horizon 4 уберут из продажи в цифровых магазинах в декабре

Forza Horizon 4 будет удалена из цифровых магазинов 15 декабря, то есть сама игра и дополнительный контент больше не будут доступны для покупки в Microsoft Store и Steam, объявила сегодня Playground Games.

Playground Games объяснила решение об удалении Forza Horizon 4 «лицензированием и соглашениями с нашими партнерами», имея в виду сложный комплекс сделок франшизы по автомобилям и музыке. Ранее Forza Horizon 3 была убрана из продажи в 2020 году.

В рамках подготовки к исключению из списка Playground Games представила свою окончательную дорожную карту для Forza Horizon 4, подтвердив, что финальная серия начнется 25 июля и закончится 22 августа. После этого больше не будет возможности получить доступ к экрану плейлиста, но фанаты по-прежнему смогут получить доступ к экрану событий Forza, а также к выбору ежедневных и еженедельных испытаний, которые можно использовать для получения очков Forzathon.

Тем временем Playground Games исключает из списка DLC Forza Horizon 4, начиная с сегодняшнего дня, то есть вы больше не сможете приобрести дополнения Fortune Island и Lego Speed ​​Champions. После сегодняшнего дня для покупки будут доступны только версии Standard, Deluxe и Ultimate. Для тех, кто хочет купить Forza Horizon 4 до того, как она исчезнет, ​​Playground Games сообщает, что предложит различные скидки, включая распродажу в Xbox Store 14 июля.

После 15 декабря Forza Horizon 4 будет удалена из магазинов и Xbox Game Pass. Она по-прежнему будет доступна для игры и повторной загрузки для тех, у кого она уже есть, а сетевые и многопользовательские функции останутся нетронутыми. Playground Games также подтвердила, что физические копии продолжат работать в обычном режиме.