Forza Horizon 4 уберут из продажи в цифровых магазинах в декабре

Forza Horizon 4 будет удалена из цифровых магазинов 15 декабря, то есть сама игра и дополнительный контент больше не будут доступны для покупки в Microsoft Store и Steam, объявила сегодня Playground Games.
Playground Games объяснила решение об удалении Forza Horizon 4 «лицензированием и соглашениями с нашими партнерами», имея в виду сложный комплекс сделок франшизы по автомобилям и музыке. Ранее Forza Horizon 3 была убрана из продажи в 2020 году.
В рамках подготовки к исключению из списка Playground Games представила свою окончательную дорожную карту для Forza Horizon 4, подтвердив, что финальная серия начнется 25 июля и закончится 22 августа. После этого больше не будет возможности получить доступ к экрану плейлиста, но фанаты по-прежнему смогут получить доступ к экрану событий Forza, а также к выбору ежедневных и еженедельных испытаний, которые можно использовать для получения очков Forzathon.
Тем временем Playground Games исключает из списка DLC Forza Horizon 4, начиная с сегодняшнего дня, то есть вы больше не сможете приобрести дополнения Fortune Island и Lego Speed Champions. После сегодняшнего дня для покупки будут доступны только версии Standard, Deluxe и Ultimate. Для тех, кто хочет купить Forza Horizon 4 до того, как она исчезнет, Playground Games сообщает, что предложит различные скидки, включая распродажу в Xbox Store 14 июля.
После 15 декабря Forza Horizon 4 будет удалена из магазинов и Xbox Game Pass. Она по-прежнему будет доступна для игры и повторной загрузки для тех, у кого она уже есть, а сетевые и многопользовательские функции останутся нетронутыми. Playground Games также подтвердила, что физические копии продолжат работать в обычном режиме.
Самое главное, что в эту игру можно будет продолжить играть, и даже останутся многопользовательские функции. Камень в огород зе срёш...
мультиплеер потом тое отключат когда нибудь
вся разница если там был оффлайн режим а в зи крев то нет.
>и даже останутся многопользовательские функции
И где эти функции в хорайзон 3 на пк? Их нет.
Идиoтизм!
Вопрос после 77 сезона что будет Сезоны автоматом повторяться или нет и что будет с эксклюзивными машинами за сезон (то есть который не смог получить)
Они разве уже не повторяются года три как?
они уже сейчас повторяются с 38 сезона
Четвёрка долго пробыла в продаже (дольше обычного) считайте тройку убрали в 2020-ом и только спустя аж 4 года четвёрку. Пятёрку уберут не раньше 2028 года точно
ну все, капец просто. а я так мечтал перестать быть флибустьером, и стать законным владельцем оного шедевра. а тут на те. выкуси.
пошел я за запасаться ромом.
Этих тоже запишем в "убисофты"
Изъять из продажи и отобрать игру у всех владельцев это кардинально разные вещи как бэ
Как бэ crew раздавали всем бесплатно, и нe смотря на это, в нее играли чуть менее чем никто. Так с пиcюна ли сейчас ныть?