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Forza Horizon 4 02.10.2018
Симулятор, Гонки, Автомобили, Открытый мир
8.9 2 108 оценок

Forza Horizon 4 уберут из продажи в цифровых магазинах в декабре

monk70
Новости

Forza Horizon 4 будет удалена из цифровых магазинов 15 декабря, то есть сама игра и дополнительный контент больше не будут доступны для покупки в Microsoft Store и Steam, объявила сегодня Playground Games.

Playground Games объяснила решение об удалении Forza Horizon 4 «лицензированием и соглашениями с нашими партнерами», имея в виду сложный комплекс сделок франшизы по автомобилям и музыке. Ранее Forza Horizon 3 была убрана из продажи в 2020 году.

В рамках подготовки к исключению из списка Playground Games представила свою окончательную дорожную карту для Forza Horizon 4, подтвердив, что финальная серия начнется 25 июля и закончится 22 августа. После этого больше не будет возможности получить доступ к экрану плейлиста, но фанаты по-прежнему смогут получить доступ к экрану событий Forza, а также к выбору ежедневных и еженедельных испытаний, которые можно использовать для получения очков Forzathon.

Тем временем Playground Games исключает из списка DLC Forza Horizon 4, начиная с сегодняшнего дня, то есть вы больше не сможете приобрести дополнения Fortune Island и Lego Speed ​​Champions. После сегодняшнего дня для покупки будут доступны только версии Standard, Deluxe и Ultimate. Для тех, кто хочет купить Forza Horizon 4 до того, как она исчезнет, ​​Playground Games сообщает, что предложит различные скидки, включая распродажу в Xbox Store 14 июля.

После 15 декабря Forza Horizon 4 будет удалена из магазинов и Xbox Game Pass. Она по-прежнему будет доступна для игры и повторной загрузки для тех, у кого она уже есть, а сетевые и многопользовательские функции останутся нетронутыми. Playground Games также подтвердила, что физические копии продолжат работать в обычном режиме.

9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
ImportantVaan

Самое главное, что в эту игру можно будет продолжить играть, и даже останутся многопользовательские функции. Камень в огород зе срёш...

7
MunchkiN 616

мультиплеер потом тое отключат когда нибудь
вся разница если там был оффлайн режим а в зи крев то нет.

0
chaospaladin

>и даже останутся многопользовательские функции

И где эти функции в хорайзон 3 на пк? Их нет.

0
ugf16349

Идиoтизм!

6
Yelnur

Вопрос после 77 сезона что будет Сезоны автоматом повторяться или нет и что будет с эксклюзивными машинами за сезон (то есть который не смог получить)

3
Kamishini1993

Они разве уже не повторяются года три как?

3
gameplaynostalgia

они уже сейчас повторяются с 38 сезона

0
gameplaynostalgia

Четвёрка долго пробыла в продаже (дольше обычного) считайте тройку убрали в 2020-ом и только спустя аж 4 года четвёрку. Пятёрку уберут не раньше 2028 года точно

0
kant_7

ну все, капец просто. а я так мечтал перестать быть флибустьером, и стать законным владельцем оного шедевра. а тут на те. выкуси.

пошел я за запасаться ромом.

-1
ДЕНИСКА_омск

Этих тоже запишем в "убисофты"

-10
Famiclone

Изъять из продажи и отобрать игру у всех владельцев это кардинально разные вещи как бэ

13
Yoshemitsu Famiclone

Как бэ crew раздавали всем бесплатно, и нe смотря на это, в нее играли чуть менее чем никто. Так с пиcюна ли сейчас ныть?

0