Forza Horizon 4 завершает свой путь в цифровых магазинах - игру больше нельзя купить, но она остаётся с владельцами

Популярную гоночную игру Forza Horizon 4 перестали продавать в Steam и Microsoft Store. Разработчики предупреждали об этом ещё летом — у них закончились лицензионные соглашения, без которых продажа игры невозможна.

Те, кто уже купил игру, могут не беспокоиться — для них ничего не изменится. Можно будет гонять по британским дорогам как в одиночку, так и с друзьями в онлайне.

Напомним, что Forza Horizon 4 появилась на ПК и Xbox One в 2018 году, а позже получила улучшенную версию для Xbox Series. За это время гонка успела покорить сердца как простых игроков, так и игровых журналистов, став одним из самых успешных представителей жанра.