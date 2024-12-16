Forza Horizon 4 завершает свой путь в цифровых магазинах - игру больше нельзя купить, но она остаётся с владельцами

Популярную гоночную игру Forza Horizon 4 перестали продавать в Steam и Microsoft Store. Разработчики предупреждали об этом ещё летом — у них закончились лицензионные соглашения, без которых продажа игры невозможна.
Те, кто уже купил игру, могут не беспокоиться — для них ничего не изменится. Можно будет гонять по британским дорогам как в одиночку, так и с друзьями в онлайне.
Напомним, что Forza Horizon 4 появилась на ПК и Xbox One в 2018 году, а позже получила улучшенную версию для Xbox Series. За это время гонка успела покорить сердца как простых игроков, так и игровых журналистов, став одним из самых успешных представителей жанра.
Учитесь Ubisoft со своей The Crew
Там изначально был режим без сети, другое дело что за 10 лет эти клоуны ничего не сделали, да с ихними заявлениями что пора привыкнуть что мы можем отобрать у вас игру, потому что она вам не принадлежит, ну после всего они обещают сделать режим без сети только во 2 и 3 части, только когда фиг их знает.
Помню покупал ещё в майкрософт магазине
в зелёном стиме есть всегда
Только вчера купил)) // Konstantin Drozdov
Естественно останется, иначе Габен возвращал бы мне фулл прайс)
Все новые игроки, будьте так любезны, идите на... торренты. Теперь официально!
Купил год назад, видимо время поиграть ))
Успел купить.😌
Теперь ждём 5 часть с большой скидкой.😁 // Николай Плотников
Имеется. // Сергей Максимов
А ведь могли и удалить. ЕА так делает.
но она остаётся с владельцами - пока что останется.
Взял альтимейт за 620р в коллекцию. Успел)) // Сергей Буталов
Фигня. Вернули бабки. Бот не смог доставить гифтом 😡 // Сергей Буталов