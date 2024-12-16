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Forza Horizon 4 02.10.2018
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
9 2 498 оценок

Forza Horizon 4 завершает свой путь в цифровых магазинах - игру больше нельзя купить, но она остаётся с владельцами

Lunersun
Новости

Популярную гоночную игру Forza Horizon 4 перестали продавать в Steam и Microsoft Store. Разработчики предупреждали об этом ещё летом — у них закончились лицензионные соглашения, без которых продажа игры невозможна.

Forza Horizon 4 уберут из продажи в цифровых магазинах в декабре

Те, кто уже купил игру, могут не беспокоиться — для них ничего не изменится. Можно будет гонять по британским дорогам как в одиночку, так и с друзьями в онлайне.

Напомним, что Forza Horizon 4 появилась на ПК и Xbox One в 2018 году, а позже получила улучшенную версию для Xbox Series. За это время гонка успела покорить сердца как простых игроков, так и игровых журналистов, став одним из самых успешных представителей жанра.

9
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
RAMFALL

Учитесь Ubisoft со своей The Crew

5
kotasha

Там изначально был режим без сети, другое дело что за 10 лет эти клоуны ничего не сделали, да с ихними заявлениями что пора привыкнуть что мы можем отобрать у вас игру, потому что она вам не принадлежит, ну после всего они обещают сделать режим без сети только во 2 и 3 части, только когда фиг их знает.

2
Unicorling

Помню покупал ещё в майкрософт магазине

3
rtnrwv

в зелёном стиме есть всегда

2
Пользователь ВКонтакте

Только вчера купил)) // Konstantin Drozdov

0
tesla707

Естественно останется, иначе Габен возвращал бы мне фулл прайс)

0
yariko ookami
игру больше нельзя купить

Все новые игроки, будьте так любезны, идите на... торренты. Теперь официально!

0
Max Rolens

Купил год назад, видимо время поиграть ))

-1
Пользователь ВКонтакте

Успел купить.😌
Теперь ждём 5 часть с большой скидкой.😁 // Николай Плотников

-2
Пользователь ВКонтакте

Имеется. // Сергей Максимов

-2
Ford1991

А ведь могли и удалить. ЕА так делает.

-2
hpi

но она остаётся с владельцами - пока что останется.

-3
Пользователь ВКонтакте

Взял альтимейт за 620р в коллекцию. Успел)) // Сергей Буталов

-4
Пользователь ВКонтакте

Фигня. Вернули бабки. Бот не смог доставить гифтом 😡 // Сергей Буталов

0