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Forza Horizon 4 02.10.2018
Симулятор, Гонки, Автомобили, Открытый мир
8.9 2 133 оценки

Microsoft отправляет бесплатные коды Forza Horizon 4 всем подписчикам Xbox Game Pass, купившим DLC

monk70
Новости

Похоже, Microsoft подает отличный пример, отправляя своим поклонникам бесплатные коды для Forza Horizon 4, если они играли в нее на Xbox Game Pass и приобрели любой из ее DLC.

Критерии соответствия здесь таковы: вы должны были купить DLC игры, играя в нее на Xbox Game Pass. Если вы думаете сделать это сейчас, к сожалению, это время давно прошло с тех пор, как DLC были удалены из магазина 25 июня.

Если вы приобрели какие-либо DLC, вы также должны иметь право получить код для базовой игры. Вот уведомление, которое Microsoft отправляет всем подписчикам Xbox Game Pass, которые соответствуют этим критериям. Если вы не получили такое сообщение, вы можете проверить страницу поддержки и отправить туда тикет.

Игра будет полностью удалена из продажи 12 декабря 2024 года. Если вы заинтересованы в покупке игры, вы можете купить ее по супернизкой цене прямо сейчас. Все три издания игры, включая версии Standard, Deluxe и Ultimate, будут удалены из магазина 12 декабря 2024 года. Они удаляются из продажи по причинам лицензирования, что также имело место в случае с прошлыми играми серии.

Forza Horizon 4 была разработана Playground Games, которая в настоящее время работает над Fable для Xbox Series S|X и ПК.

9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
евгений Tier

В субботу прислали ключик активации. Покупал только первое дополнение. Пусть и играть больше не буду, но все же спасибо.

5
Footmob

Вот бы они еще сделали возможность перенести прогресс из версии Microsoft в версию Steam... В свое время дофига наиграл в "майковскую" версию, а тут решил взять игру в Steam...а фиг там, прогресс не переносится, начинай с нуля... И это при том, что в Steam все равно приходится заходить в свой профиль Microsoft.

3
kotasha

А для тех кто раньше купил тип ничего ? Не слыханная щедрость, хоть бы длц дали хотвилс, по сути у меня ничего, давно по пассу была пройдена игра, потом была куплена версия ультимейт.

2
Лешка Ночьнушкин

Лучше бы раздали ДЛЦ тем кто купил игру,один фиг убирают ее из стора,но и так спасибо конечно)

0
UH815

Когда ценят пользователей, не то что убейсофт с первой крю!

0
kotasha

Дак они четко сказали игры вам не принадлежат, так что смело контору жуликов можно обходить стороной.

0
Porsche911GT3RS

Неслыханная щедрость. Видимо через год отрубят онлайн

-2
Bigozerki

Не отрубят это же не убейсофт , вон в 3 хорайзоне до сих пор работает.

0
Porsche911GT3RS Bigozerki

Мультиплеер с живыми игроками разве работает?

0
chaospaladin Bigozerki
вон в 3 хорайзоне до сих пор работает.

Не работает вообще-то

0