Microsoft отправляет бесплатные коды Forza Horizon 4 всем подписчикам Xbox Game Pass, купившим DLC

Похоже, Microsoft подает отличный пример, отправляя своим поклонникам бесплатные коды для Forza Horizon 4, если они играли в нее на Xbox Game Pass и приобрели любой из ее DLC.

Критерии соответствия здесь таковы: вы должны были купить DLC игры, играя в нее на Xbox Game Pass. Если вы думаете сделать это сейчас, к сожалению, это время давно прошло с тех пор, как DLC были удалены из магазина 25 июня.

Если вы приобрели какие-либо DLC, вы также должны иметь право получить код для базовой игры. Вот уведомление, которое Microsoft отправляет всем подписчикам Xbox Game Pass, которые соответствуют этим критериям. Если вы не получили такое сообщение, вы можете проверить страницу поддержки и отправить туда тикет.

Игра будет полностью удалена из продажи 12 декабря 2024 года. Если вы заинтересованы в покупке игры, вы можете купить ее по супернизкой цене прямо сейчас. Все три издания игры, включая версии Standard, Deluxe и Ultimate, будут удалены из магазина 12 декабря 2024 года. Они удаляются из продажи по причинам лицензирования, что также имело место в случае с прошлыми играми серии.

Forza Horizon 4 была разработана Playground Games, которая в настоящее время работает над Fable для Xbox Series S|X и ПК.