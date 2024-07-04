Playground Games раздает в Steam три DLC для Forza Horizon 4

Мы уже сообщали, что начиная с 15 декабря Forza Horizon 4 перестанет продаваться в Microsoft Store, Steam, по подписке Xbox Game Pass и в рознице. Причиной такого решения стало истекшее лицензионное соглашение.

Для того чтобы хоть как-то подсластить скорое изъятие популярной игры из цифровой дистрибуции, издатель Forza Horizon 4, по всей видимости, и делает поклонникам серии такой вот подарок. В сервисе Steam можно бесплатно получить три DLC. Речь идет о следующих наборах: Forza Horizon 4: 1967 Sunbeam Tiger, Forza Horizon 4: 1979 Talbot Sunbeam Lotus Talbot и Forza Horizon 4: Mitsubishi Car Pack

Первые два DLC добавляют в игру по одному автомобилю (Sunbeam Tiger 1967 года и Talbot Sunbeam Lotus 1979 года), а Mitsubishi Car Pack добавляет еще 7 машин, а значит, владельцы базовой игры смогут поставить в свой виртуальный гараж еще 9 машин. Чтобы получить все наборы, просто перейдите по указанным выше ссылкам и добавьте каждый из DLC на свой аккаунт.

Напоминаем, что люди, которые ранее приобрели какие-либо DLC для Forza Horizon 4 и весело провели время в этих великолепных гонках через Xbox Game Pass, получают сообщения от Microsoft с кодами, позволяющими получить игру совершенно бесплатно. Кроме того, не забывайте, что до 11 июля Forza Horizon 4 можно купить со скидкой 80% в рамках летней распродажи Steam.

Как и прежде, геймеры, которые уже купили Forza Horizon 4, смогут и дальше наслаждаться всеми ее возможностями - как в онлайне, так и в офлайне.