29 апреля Forza Horizon 5 прибудет на PS5

Версия гоночной игры с открытым миром Forza Horizon 5 для PlayStation 5 выйдет 29 апреля, объявили издатель Xbox Game Studios и разработчик Playground Games. Предварительные заказы уже доступны в стандартном издании за 59,99 долл. США, в издании Deluxe за 79,99 долл. США и в издании Premium за 99,99 долл. США. Premium Edition включает ранний доступ к игре, начиная с 25 апреля.

Forza Horizon 5, долгожданное продолжение хита 2018 года, гоночной игры с открытым миром Forza Horizon 4. Исследуйте яркие и постоянно меняющиеся ландшафты открытого мира Мексики с безграничным, увлекательным вождением на сотнях лучших автомобилей мира.

Forza Horizon 5 впервые вышла на Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 9 ноября 2021 года.