Forza Horizon 5 09.11.2021
8.9 3 943 оценки

Аналитики: Forza Horizon 5 разошлась тиражом 5 млн копий на PS5

Gruz_ Gruz_

По данным аналитика Риса Эллиотта из Alinea Analytics, продажи Forza Horizon 5 на PlayStation 5 уже превысили отметку в 5 миллионов копий, принеся Microsoft около $300 миллионов.

Согласно предыдущим оценкам Alinea Analytics, которые были опубликованы в июле прошлого года, продаж PS5-версии Forza Horizon 5 составили 3 миллиона копий, поэтому новые данные выглядят вполне правдоподобными.

Тем временем Microsoft уже готовится к выходу следующей части франшизы. Компания недавно анонсировала новый Developer Direct, который состоится 22 января 2026 года. На онлайн-мероприятии появятся новости о Fable, Beast of Reincarnation и Forza Horizon 6, с акцентом на игровой процесс и раскрытие новых особенностей гоночной игры.

UpcomingHansel

ХОРОШАЯ КАРТА ПРОСТО В ИГРЕ НЕ ПАСКУДНАЯ и СКУЧНАЯ КАК В ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ была))

Tommy451

че орешь, тут глухих нет

erkins007

Ну так естественно. Сонибоям впервые качественную гонку завезли.

