Аналитики: Forza Horizon 5 разошлась тиражом 5 млн копий на PS5

По данным аналитика Риса Эллиотта из Alinea Analytics, продажи Forza Horizon 5 на PlayStation 5 уже превысили отметку в 5 миллионов копий, принеся Microsoft около $300 миллионов.

Согласно предыдущим оценкам Alinea Analytics, которые были опубликованы в июле прошлого года, продаж PS5-версии Forza Horizon 5 составили 3 миллиона копий, поэтому новые данные выглядят вполне правдоподобными.

Тем временем Microsoft уже готовится к выходу следующей части франшизы. Компания недавно анонсировала новый Developer Direct, который состоится 22 января 2026 года. На онлайн-мероприятии появятся новости о Fable, Beast of Reincarnation и Forza Horizon 6, с акцентом на игровой процесс и раскрытие новых особенностей гоночной игры.