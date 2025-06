Аналитики: Forza Horizon 5 разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий на PS5

Forza Horizon 5, выпущенная для PlayStation 5, пользуется огромной популярностью и уже два месяца подряд находится на первом месте в списке самых скачиваемых игр в PS Store. Даже несмотря на то, что Microsoft еще не опубликовала официальные данные о продажах для консоли Sony, все свидетельствует о том, что игра обогнала многие недавние релизы.

Например, по данным Alinea Analytics, с момента выхода 29 апреля Forza Horizon 5 на PS5 разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий. На графике, опубликованном компанией, показано, что гоночная игра от Microsoft обошла Assassin's Creed Shadows по продажам на платформе.

По данным компании, специализирующейся на анализе рынка, старт AC Shadows был очень сильным, но вскоре его продажи замедлились. Наилучшие результаты игра от Ubisoft показала на PS5, где было продано около 1,8 миллиона копий. В свою очередь, Forza Horizon 5 не только отлично дебютировала, но и смогла сохранить уверенный темп продаж в течение нескольких месяцев.

Представители Alinea Analytics прокомментировали это следующим образом:

Это говорит о двух вещах:



1 - переход Xbox на позиции стороннего издателя является разумным, поскольку он обеспечивает более высокую рентабельность инвестиций по сравнению с застойной стратегией подписки.



2 - И Ubisoft действительно пора сделать скидку на Assassin's Creed Shadows (менее $70), чтобы привлечь больше игроков к этой замечательной игре.

Похоже, что стратегия Microsoft « Every screen is an Xbox» приносит свои плоды, охватывая все более широкую аудиторию.