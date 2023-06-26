Анонсирована коллаборация между Forza Horizon 5 и фильмом Барби ©

Это должно быть одно из самых странных дополнений к фильмам о видеоиграх, когда-либо анонсированных. Прямо сейчас гоночная игра Forza Motorsport 5 от Microsoft для Xbox и ПК предлагает своим игрокам способ получить две бесплатные машины, основанные на автомобилях, которые будут показаны в грядущем фильме о Барби.

В фильме показано, как Барби отправляется в путь на классическом Chevrolet Corvette EV Corvette 1956 года выпуска, конечно же, окрашенном в свой фирменный розовый оттенок, а Кен едет рядом с ней на пикапе GMC Hummer EV 2022 года выпуска. Теперь игроки Forza Horizon 5 могут присоединиться к ним на виртуальных версиях обеих машин. Все, кто играет в Forza Horizon 5, получат в подарок эти тематические автомобили — просто загрузите их из внутриигрового Центра сообщений, и они появятся в вашем гараже, готовые к гонкам, даже если вы не живете в Стране Барби.

Microsoft также планирует провести конкурс, в котором призами станут куклы Барби в костюмах геймеров и со специальными аксессуарами, такими как консоль Xbox Series S, беспроводной контроллер и адаптивный контроллер. 14 июля также состоится прямая трансляция, на которой женщины-разработчики игр расскажут о своей карьере и своих личных связях с франшизой игрушек Барби.