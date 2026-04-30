Аудитория Forza Horizon 5 превысила 56 млн пользователей в преддверии релиза шестой части серии

Несмотря на время, прошедшее с релиза Forza Horizon 5, динамика роста аудитории остается положительной: гоночный хит от Playground Games достиг впечатляющей отметки в 56 миллионов уникальных пользователей. Этот результат подтверждает статус проекта как одного из самых массовых и востребованных симуляторов современности, сохраняющего актуальность даже спустя годы.

Значительную роль в достижении этого рекорда сыграло недавнее расширение доступности игры и постоянный приток свежего контента. На текущий момент аудитория распределена следующим образом: из 56 миллионов игроков 51 миллион приходится на экосистему Xbox и PC, а 5 миллионов — на платформу PlayStation.

На фоне успехов пятой части Xbox Game Studios финализирует разработку Forza Horizon 6. В мае 2026 года серия переместится в Японию — локацию, которую фанаты ждали годами. Высокие показатели предшественницы позволяют прогнозировать проекту статус главного хита в библиотеке Game Pass.

На текущий момент серия Horizon остается фактическим лидером в жанре аркадных автосимуляторов с открытым миром, не имея прямых конкурентов по темпам расширения аудитории.