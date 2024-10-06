Благодаря обновлению "Back to 90s" Forza Horizon 5 перенесет игроков в 90-е годы

Компания Playground Games анонсировала новое обновление для Forza Horizon 5, которое получило название Back to 90s (Назад в 90-е) и, как следует из названия, пронизано атмосферой 90-х годов, в которой представлены как новые автомобили, так и мероприятия, проводимые в те времена.
Тем самым продолжается долгосрочная поддержка Forza Horizon 5, которая с момента своего запуска в 2021 году продолжает расширяться и обогащаться, сохраняя свою актуальность как настоящий автомобильный тематический live-сервис, в котором всегда присутствует потрясающее активное сообщество.
Вернуться в 90-е можно будет с 10 октября - даты выхода обновления - и вновь окунуться в атмосферу конца прошлого века, получив четыре новых автомобиля и участвуя в различных специальных мероприятиях. В качестве призов выбраны следующие автомобили 1990-х годов: Aston Martin Lagonda (1990), Subaru SVX (1998), Toyota Soarer 2.5 GT-T (1996), Mitsubishi FTO GP Version R (1997).
Дополнительно в игре появится новый тематический плейлист «Фестиваль 90-х» с гонками, испытаниями и специальными событиями. Игроки смогут искать новые коллекционные VHS-кассеты, открывать тематические косметические наряды и зарабатывать до трех новых значков.
Кроме того, игровой режим «Прятки», недавно добавленный в Forza Horizon 5, получит пять новых персонализированных задач. Обновление Back to 90s также принесет в Forza Horizon 5 функцию Horizon Backstage, хорошо известную по предыдущим главам и очень популярную среди любителей коллекционирования автомобилей, так как она дает игрокам возможность получить автомобили с еженедельными призами, которые были недоступны в предыдущих фестивальных плейлистах.
Вначале в Horizon Backstage будут доступны шесть автомобилей, после чего сообщество будет голосовать за одну из двух пар машин, которые будут появляться в игре каждую неделю. Одними из первых автомобилей, которые будут доступны на Backstage, станут: BMW M4 Competition Coupe (2021), Cadillac XTS Limousine (2013), Fiat 131 Abarth (1980), Mercedes-Benz 280 SL (1967), Pagani Huayra BC (2016), Rivian R1S (2022)
Примечательно, что, несмотря на октябрь, главной темой нового обновления стал не Хэллоуин, а 90-е годы - довольно контртрендовый выбор, хотя ближе к концу месяца отсылки к знаменитому празднику наверняка останутся.
Также в обновлении будут присутствовать различные улучшения и исправления, которые были внесены в текущий патч.
Давайте выпускайте уже 6 форзу
Просто чтобы получить новый регион? В остальном то игра не меняется совершенно.
Не выдержал и в итоге снёс, ждём 6ю часть
Рано ещё сносит до 6 части минимум как год, а далее если за полгода ничего не анонсирует, тогда не известно когда выйдет.
Ну спс что нет больше платных паков, ну в целом пора уже 6 часть выкатывать, 5 часть уже почти скоро 150 гигов будет весить и это без Hot Wheels и Rally Adventure.
Forza Horizon 5 красивая игра. Но 800+ машин как по мне уже перебор. Половина парка народ даже не катает вовсе. На одних и тех же в основном...
Да какое там половину?! От силы пару десяток популярных тачек используют и всё.
Давно катаю форзу и заметил такое. Ивенты почти полностью игнорируют класс - D и класс - Х. А на кой оно тогда? Непонятно...
Видимо создатели ФХ думают,что сейчас кого то удивишь таким огромным автопарком.
Давайте новые авто S2 класса
Требую хорайзон с полицейскими погонями!
И чтобы метро было. И чтобы по стенам можно было бегать.
😄
Три года поддержки хорошо конечно но хочется уже в следующем году новую часть
У Форзы конкурентов уже не осталось. Хоть что-то M$ делают хорошо. Пусть пилят дальше.
А зачем с этой дниной конкурировать? Там аудитория ниже плинтуса, сидят перед монитором или телеком и слюни пускают с гейпадом в руках. С этими аутистами даже разговаривать бесполезно. Целевая аудитория она такая.
Было бы что-то лучше - я бы поиграл. Но ведь нет ничего.
На Test Drive Unlimited 3 была надежда.
Тест драйв вне конкуренции, вот хоть кто то это понимает. Я пока тешу себя надеждой, что последний тест драйв всё же допилят.
Поддерживаю общий настрой. Месяц назад зашёл в игру, увидел авто из 80-х, которые предлагают выиграть, посмотрел на прятки (бред какой-то) и благополучно вышел. Судя по списку "новых" машин, в 90-е и заходить не стоит.
я 4 ещё не прошел
перенести то может и перенесёт, но хорошей игрой не станет точно.