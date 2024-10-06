Благодаря обновлению "Back to 90s" Forza Horizon 5 перенесет игроков в 90-е годы

Компания Playground Games анонсировала новое обновление для Forza Horizon 5, которое получило название Back to 90s (Назад в 90-е) и, как следует из названия, пронизано атмосферой 90-х годов, в которой представлены как новые автомобили, так и мероприятия, проводимые в те времена.

Тем самым продолжается долгосрочная поддержка Forza Horizon 5, которая с момента своего запуска в 2021 году продолжает расширяться и обогащаться, сохраняя свою актуальность как настоящий автомобильный тематический live-сервис, в котором всегда присутствует потрясающее активное сообщество.

Вернуться в 90-е можно будет с 10 октября - даты выхода обновления - и вновь окунуться в атмосферу конца прошлого века, получив четыре новых автомобиля и участвуя в различных специальных мероприятиях. В качестве призов выбраны следующие автомобили 1990-х годов: Aston Martin Lagonda (1990), Subaru SVX (1998), Toyota Soarer 2.5 GT-T (1996), Mitsubishi FTO GP Version R (1997).

Дополнительно в игре появится новый тематический плейлист «Фестиваль 90-х» с гонками, испытаниями и специальными событиями. Игроки смогут искать новые коллекционные VHS-кассеты, открывать тематические косметические наряды и зарабатывать до трех новых значков.

Кроме того, игровой режим «Прятки», недавно добавленный в Forza Horizon 5, получит пять новых персонализированных задач. Обновление Back to 90s также принесет в Forza Horizon 5 функцию Horizon Backstage, хорошо известную по предыдущим главам и очень популярную среди любителей коллекционирования автомобилей, так как она дает игрокам возможность получить автомобили с еженедельными призами, которые были недоступны в предыдущих фестивальных плейлистах.

Вначале в Horizon Backstage будут доступны шесть автомобилей, после чего сообщество будет голосовать за одну из двух пар машин, которые будут появляться в игре каждую неделю. Одними из первых автомобилей, которые будут доступны на Backstage, станут: BMW M4 Competition Coupe (2021), Cadillac XTS Limousine (2013), Fiat 131 Abarth (1980), Mercedes-Benz 280 SL (1967), Pagani Huayra BC (2016), Rivian R1S (2022)

Примечательно, что, несмотря на октябрь, главной темой нового обновления стал не Хэллоуин, а 90-е годы - довольно контртрендовый выбор, хотя ближе к концу месяца отсылки к знаменитому празднику наверняка останутся.

Также в обновлении будут присутствовать различные улучшения и исправления, которые были внесены в текущий патч.