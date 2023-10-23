Число игроков Forza Horizon 5 превысило 34 миллиона человек

Игра Forza Horizon 5 продолжает свой успех. По данным внутренней статистики Playground Games, количество игроков в игре превысило 34 млн. человек. Это действительно отличный результат, который стал возможен благодаря качеству игры и ее присутствию в Game Pass, сервисе подписки Microsoft.
Серия игр Forza очень популярна на Xbox. Среди самых популярных игр на этой платформе - Forza Horizon 4 и более поздняя Forza Motorsport, но на первом месте, безусловно, стоит Forza Horizon 5 - лучшая аркадная гоночная игра на рынке, по мнению тех, кто в нее играл. Playground Games не перестает поддерживать ее бесплатными и платными обновлениями, часто возобновляя интерес игроков.
Что и говорить, несмотря на прошедшие годы, в Steam игра по-прежнему ежедневно привлекает более 15 000 человек, в чем можно легко убедиться на SteamDB.
Чего не скажешь о форзе моторспорт