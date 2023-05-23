Для Forza Horizon 5 вышел патч, который ускоряет время загрузки, улучшает фоторежим и добавляет новые автомобили ©

Playground Games выпустила новое обновление для Forza Horizon 5 (Xbox и ПК), которое улучшает фоторежим игры, добавляет новый контент и многое другое.

Одними из наиболее заметных новых функций, включенных в это обновление, являются улучшения фоторежима игры, смены времени суток, наклона руля, изменения погоды, бодикитов и многого другого. Кроме того, новый патч добавляет поддержку серии "Исследуй горизонт", которая продлится с конца этой недели 25 мая до 22 июня следующего месяца. Эта серия включает в себя 4 возвращающихся знака опасности, испытания Pathfinder, возвращающихся следопытов, прыжок через Сан-Хуан и другие дополнения.



Еще одним интересным изменением является улучшение времени загрузки на ПК и Xbox, а также общее улучшение стабильности и производительности. Playground Games также исправила проблему с управлением погодой в мультиплеере, поскольку некоторые погодные условия могли приносить больше пользы одним игрокам, чем другим.

Полные примечания доступны здесь.