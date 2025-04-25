Для Forza Horizon 5 вышло крупное обновление Horizon Realms

Forza Horizon 5 получила крупное обновление Horizon Realms, которое предоставило новые локации из развивающегося мира, ранее доступные только через ограниченные по времени события. Это обновление также представляет Horizon Stadium Circuit и открывает массу нового контента.

Что нового в обновлении Horizon Realms:

Доступно 12 развивающихся локаций мира, включая 11 популярных прошлых локаций, таких как Retrowave Highway, Ice Rink, Día de Muertos и совершенно новый стадионный трек. Horizon Stadium Circuit: новая постоянная гоночная трасса в игре, доступная в режимах Rivals и Horizon Open. Также доступно специальное событие с этой трассой.

Эксклюзивные награды и значки: Horizon Realms представляет новую вкладку наград, позволяющую игрокам зарабатывать очки #Forzathon и эксклюзивные значки. Выполняйте задания, чтобы разблокировать уникальные награды.

17 новых достижений на Xbox, ПК и Steam.

45 новых наград и 12 новых значков.

4 наградных автомобиля: выполняя задания, игроки могут разблокировать новые автомобили в своем гараже:

Lamborghini Revuelto 2024 года



Lamborghini Huracan Dirt Track 2023 года



Lotus Exige Cup 430 2018 года



Hennessey Mammoth 6x6 2022 года

Два режима:

Режим мастерства: накапливайте очки мастерства и пытайтесь занять одно из первых мест в каждом королевстве с общим рейтингом для всех локаций.



Свободный режим: более расслабленный режим без рейтингов, позволяющий игрокам свободно исследовать королевства Horizon, разблокировать значки и выполнять задания.

Nissan Retro Rides Pack: доступен новый пакет DLC из 4 классических автомобилей Nissan:

1997 Nissan BE-1



1991 Nissan Figaro



1989 Nissan Pathfinder



1989 Nissan S-Cargo

Весь этот контент уже доступен на Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и PS5 для тех, кто выбрал Premium Edition. Forza Horizon 5 дебютирует для всех на PS5 с 29 апреля. Помните, что игра доступна в Xbox Game Pass Ultimate, Standard и PC Game Pass.