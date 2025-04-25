Для Forza Horizon 5 вышло крупное обновление Horizon Realms

Forza Horizon 5 получила крупное обновление Horizon Realms, которое предоставило новые локации из развивающегося мира, ранее доступные только через ограниченные по времени события. Это обновление также представляет Horizon Stadium Circuit и открывает массу нового контента.
Что нового в обновлении Horizon Realms:
- Доступно 12 развивающихся локаций мира, включая 11 популярных прошлых локаций, таких как Retrowave Highway, Ice Rink, Día de Muertos и совершенно новый стадионный трек. Horizon Stadium Circuit: новая постоянная гоночная трасса в игре, доступная в режимах Rivals и Horizon Open. Также доступно специальное событие с этой трассой.
- Эксклюзивные награды и значки: Horizon Realms представляет новую вкладку наград, позволяющую игрокам зарабатывать очки #Forzathon и эксклюзивные значки. Выполняйте задания, чтобы разблокировать уникальные награды.
- 17 новых достижений на Xbox, ПК и Steam.
- 45 новых наград и 12 новых значков.
- 4 наградных автомобиля: выполняя задания, игроки могут разблокировать новые автомобили в своем гараже:
- Lamborghini Revuelto 2024 года
- Lamborghini Huracan Dirt Track 2023 года
- Lotus Exige Cup 430 2018 года
- Hennessey Mammoth 6x6 2022 года
- Два режима:
- Режим мастерства: накапливайте очки мастерства и пытайтесь занять одно из первых мест в каждом королевстве с общим рейтингом для всех локаций.
- Свободный режим: более расслабленный режим без рейтингов, позволяющий игрокам свободно исследовать королевства Horizon, разблокировать значки и выполнять задания.
- Nissan Retro Rides Pack: доступен новый пакет DLC из 4 классических автомобилей Nissan:
- 1997 Nissan BE-1
- 1991 Nissan Figaro
- 1989 Nissan Pathfinder
- 1989 Nissan S-Cargo
Весь этот контент уже доступен на Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и PS5 для тех, кто выбрал Premium Edition. Forza Horizon 5 дебютирует для всех на PS5 с 29 апреля. Помните, что игра доступна в Xbox Game Pass Ultimate, Standard и PC Game Pass.
В нее ещё кто-то играет?)))
Ребята, кто играл в пятую и четвертую части, скажите ваше мнение, в какую вам интереснее играть? Сам много наиграл в четвертую, попробовал у друга пятую, и ощущение, будто что-то не то. Может стоит дать игре больше времени раскрыться?
Пятая это бездушная подделка, увы
Мне нравится пятая практически во всём, кроме сеттинга. Мексика - это самый неудачный вариант.
В пятую приятнее кататься, в четвертой карта интереснее
4ка была лучше со своими сезонами ну и сам сеттинг был интереснее, правильно пишут 5ка бездушная. Мексика чет не очень
Почти 3к часов в 5-ке и около 900 в 4-ке - выводы как говорится, делаем сами.
Рассусоливать и обьяснять "дурачкам" (защитникам 4-ки) чем 5-ка хороша дело не благодарное.