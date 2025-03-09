Для игры в Forza Horizon 5 на PlayStation 5 потребуется аккаунт Microsoft

Разработчики из Playground Games подтвердили, что для игры в Forza Horizon 5 на PlayStation 5 потребуется учетная запись Microsoft. Эта информация появилась в новом FAQ, где указано, что помимо PSN-аккаунта игрокам нужно будет привязать Microsoft-аккаунт при первом запуске игры на консоли.
В FAQ приводится следующий вопрос и ответ:
- Вопрос: Нужно ли мне иметь учетную запись Microsoft, чтобы играть в Forza Horizon 5 на PlayStation 5?
- Ответ: Да, помимо учетной записи PlayStation Network вам необходимо будет связать ее с учетной записью Microsoft, чтобы играть в Forza Horizon 5 на PS5. Этот процесс начнется при первом запуске игры на вашей консоли.
Это требование не является чем-то новым для Xbox-игр, выходящих на PlayStation. Ранее аналогичная система использовалась в таких играх, как Sea of Thieves и даже Minecraft для PlayStation 4 и PlayStation 5.
Тем не менее, новость вызвала обсуждения среди игроков. Журналисты обратились за официальным комментарием к Xbox, чтобы уточнить, является ли это стандартной практикой или возможной ошибкой.
Релиз Forza Horizon 5 на PlayStation 5 состоится 25 апреля 2025 года.
А чо это сонибой удалил свой комментарий.
Свои комментарии вроде нельзя удалять.
Скорее всего модераторы удалили как провокацию.
А не, можно. Меня опять посетила ночью шиза.
Можно, вот пример на старом комменте
какая многоходовочка. это карма за аккаунты сони на пк.
Эммм. Ну требует и требует. Не первый случай игры майков на плойке, что и описано в новости. Хватает игр, где есть сторонняя авторизация. В одной игре связал акки и забыл, в следующей подтянется. Так что кармой и не пахнет. Карма - это если бы требование обязательного аккаунта добавили спустя пару месяцев, игра ВНЕЗАПНО снялась с продажи в большей части мира и некоторые игроки стали бы выхватывать бан за то, что аккаунты сони и майкрософт зарегистрированы в разных регионах.
Ахаха, пихали везде свой псн? Вот терь в магазине майков регистрируйтесь!
Так майки раньше пихать начали
А как они хотят играть в онлайн без учеток и без доступа к скинам машин?
Ор 😄
Так как-то же надо к серверам Майкрософт подключатся.
внезапно,не долго музыка играла
Никто ж не заставляет тебя покупать их игры.
бред какой)
Мб куплю, хотя говорят 4ка была интереснее
Хз , 4-ка похожа как будто по деревням катаешься в захолустьях , пейзажи Уродство то еще
Она была круче из-за сезонов. Там они реально ощущались. А в этой мексике сплошное лето...
P.S. надеюсь 6-ка будет в Японии, с реально классными сезонами.
Разве так не про 5ку говорят?
Надеюсь будет не япония, прикол форзы открытые пространства, там сплошные горы
От Хатаба пока все бесплатно и работает. Сохранки можно здесь взять, на сайте.
Ой ...