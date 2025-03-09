Для игры в Forza Horizon 5 на PlayStation 5 потребуется аккаунт Microsoft

Разработчики из Playground Games подтвердили, что для игры в Forza Horizon 5 на PlayStation 5 потребуется учетная запись Microsoft. Эта информация появилась в новом FAQ, где указано, что помимо PSN-аккаунта игрокам нужно будет привязать Microsoft-аккаунт при первом запуске игры на консоли.

В FAQ приводится следующий вопрос и ответ:

Вопрос: Нужно ли мне иметь учетную запись Microsoft, чтобы играть в Forza Horizon 5 на PlayStation 5?

Нужно ли мне иметь учетную запись Microsoft, чтобы играть в Forza Horizon 5 на PlayStation 5? Ответ: Да, помимо учетной записи PlayStation Network вам необходимо будет связать ее с учетной записью Microsoft, чтобы играть в Forza Horizon 5 на PS5. Этот процесс начнется при первом запуске игры на вашей консоли.

Это требование не является чем-то новым для Xbox-игр, выходящих на PlayStation. Ранее аналогичная система использовалась в таких играх, как Sea of Thieves и даже Minecraft для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Тем не менее, новость вызвала обсуждения среди игроков. Журналисты обратились за официальным комментарием к Xbox, чтобы уточнить, является ли это стандартной практикой или возможной ошибкой.

Релиз Forza Horizon 5 на PlayStation 5 состоится 25 апреля 2025 года.