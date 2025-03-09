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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 287 оценок

Для игры в Forza Horizon 5 на PlayStation 5 потребуется аккаунт Microsoft

IKarasik
Новости

Разработчики из Playground Games подтвердили, что для игры в Forza Horizon 5 на PlayStation 5 потребуется учетная запись Microsoft. Эта информация появилась в новом FAQ, где указано, что помимо PSN-аккаунта игрокам нужно будет привязать Microsoft-аккаунт при первом запуске игры на консоли.

В FAQ приводится следующий вопрос и ответ:

  • Вопрос: Нужно ли мне иметь учетную запись Microsoft, чтобы играть в Forza Horizon 5 на PlayStation 5?
  • Ответ: Да, помимо учетной записи PlayStation Network вам необходимо будет связать ее с учетной записью Microsoft, чтобы играть в Forza Horizon 5 на PS5. Этот процесс начнется при первом запуске игры на вашей консоли.

Это требование не является чем-то новым для Xbox-игр, выходящих на PlayStation. Ранее аналогичная система использовалась в таких играх, как Sea of Thieves и даже Minecraft для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Тем не менее, новость вызвала обсуждения среди игроков. Журналисты обратились за официальным комментарием к Xbox, чтобы уточнить, является ли это стандартной практикой или возможной ошибкой.

Релиз Forza Horizon 5 на PlayStation 5 состоится 25 апреля 2025 года.

3
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Taicho

А чо это сонибой удалил свой комментарий.

14
вупсич пупсич

Свои комментарии вроде нельзя удалять.

Скорее всего модераторы удалили как провокацию.

А не, можно. Меня опять посетила ночью шиза.

1
Кроллег вупсич пупсич

Можно, вот пример на старом комменте

0
ZackSnyder

какая многоходовочка. это карма за аккаунты сони на пк.

9
Кроллег

Эммм. Ну требует и требует. Не первый случай игры майков на плойке, что и описано в новости. Хватает игр, где есть сторонняя авторизация. В одной игре связал акки и забыл, в следующей подтянется. Так что кармой и не пахнет. Карма - это если бы требование обязательного аккаунта добавили спустя пару месяцев, игра ВНЕЗАПНО снялась с продажи в большей части мира и некоторые игроки стали бы выхватывать бан за то, что аккаунты сони и майкрософт зарегистрированы в разных регионах.

0
Raphtallia

Ахаха, пихали везде свой псн? Вот терь в магазине майков регистрируйтесь!

8
-zotik-

Так майки раньше пихать начали

2
ОТСТУПНИК Style

А как они хотят играть в онлайн без учеток и без доступа к скинам машин?

5
Batchankoff

Ор 😄

3
Рикочико

Так как-то же надо к серверам Майкрософт подключатся.

3
WerGC

внезапно,не долго музыка играла

2
Комментарий удален
erkins007

Никто ж не заставляет тебя покупать их игры.

12
ze1n_82

бред какой)

-1
-zotik-

Мб куплю, хотя говорят 4ка была интереснее

-2
BoomGoTinko

Хз , 4-ка похожа как будто по деревням катаешься в захолустьях , пейзажи Уродство то еще

-5
Raphtallia

Она была круче из-за сезонов. Там они реально ощущались. А в этой мексике сплошное лето...

P.S. надеюсь 6-ка будет в Японии, с реально классными сезонами.

-2
-zotik- BoomGoTinko

Разве так не про 5ку говорят?

0
Unicorling Raphtallia

Надеюсь будет не япония, прикол форзы открытые пространства, там сплошные горы

0
Участник сайта

От Хатаба пока все бесплатно и работает. Сохранки можно здесь взять, на сайте.
Ой ...

-5