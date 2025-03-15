Для получения платины в Forza Horizon 5 не нужно будет получать все 165 трофеев

Задумались о том, как сложно будет получить платину в Forza Horizon 5? Тогда успокойтесь! Как стало известно из списка трофеев игры от Xbox Game Studios, для получения платины на аккаунте PSN не обязательно получать все 165 кубков.

С полным списком поделился портал TrueTrophies. Из 165 трофеев есть трофеи из DLC-пакетов, включая Hot Wheels и Rally Adventure. А вот базовая игра состоит всего из 54 трофеев - 3 золотых, 2 серебряных, 48 бронзовых и 1 платинового.

По информации портала, для получения платины в Forza Horizon 5 игрокам потребуется «около 40 часов». Среди задач - мультиплеер, 80 побед в гоночных соревнованиях, получение бонусов от производителя для 25 и более автомобилей, уничтожение 250 бонусных дисков и прочее.

Релиз Forza Horizon 5 на PS5 состоится 29 апреля (25 апреля для тех, кто приобрел Premium-версию).