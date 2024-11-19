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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 2 970 оценок

Forza Horizon 5 достигла отметки в 42 миллионов уникальных игроков

Gruz_
Новости

Не имеющая себе равных, Forza Horizon 5 и по сей день является одной из лучших гоночных игр на консолях, вне зависимости от платформы. Помимо огромного количества игроков, игра от Playground - это прекрасно сделанная работа в жанре, подарившем нам немало отличных игр.

Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков и установила рекорд для серии

Еще в июле стало известно, что в FH5 сыграли 40 миллионов человек на Xbox и PC. И вот спустя пять месяцев популярная гоночная игра с открытым миром подошла к очередному рубежу. Согласно недавнему сообщению SnapBlastPLAY в X (Twitter), количество уникальных игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 42 миллиона человек.

Данные, взяты из таблицы лидеров Зала славы в главном меню Horizon Festival. Правда, эти данные указывают на общее количество людей, которые открыли и сыграли в Forza Horizon 5 с момента ее запуска (это не данные о продажах).

Forza Horizon 5 появилась в продаже в ноябре 2021 года, и даже спустя три года она не теряет своей популярности среди игроманов, и с каждым днем привлекает все больше и больше новых игроков.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
askazanov

Круто, наверное.

0
Rams pg

Без преувеличения лучшая аркада последних лет десяти,так точоно,а может и всех времен!

0
Faradaiz

Что значит "уникальные игроки", и как они могут быть уникальными, когда их так много?

-1
Пользователь ВКонтакте

Gran Turismo такая: значит так малец, сейчас я покажу кто тут батя // Елисей Сентемов

-1
Rams pg

не смеши,она давно уже рядом не валялась,ей до форзы, как смуте до ведьмака.

0
Пользователь ВКонтакте

"Не имеющая себе равных..." The Crew Motorfest такая:"А ну подвинься!" // Василий Колтун

-3
Пользователь ВКонтакте

ну в крю как минимум тачек кот наплакал // Николай Столяр

1
hpi

Ага, и как это понимать? Тут видать и бесплатно раздавали, демо (если оно есть) и тд?

-13
ckott4

xbox game pass

-1