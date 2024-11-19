Forza Horizon 5 достигла отметки в 42 миллионов уникальных игроков

Не имеющая себе равных, Forza Horizon 5 и по сей день является одной из лучших гоночных игр на консолях, вне зависимости от платформы. Помимо огромного количества игроков, игра от Playground - это прекрасно сделанная работа в жанре, подарившем нам немало отличных игр.

Еще в июле стало известно, что в FH5 сыграли 40 миллионов человек на Xbox и PC. И вот спустя пять месяцев популярная гоночная игра с открытым миром подошла к очередному рубежу. Согласно недавнему сообщению SnapBlastPLAY в X (Twitter), количество уникальных игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 42 миллиона человек.

Данные, взяты из таблицы лидеров Зала славы в главном меню Horizon Festival. Правда, эти данные указывают на общее количество людей, которые открыли и сыграли в Forza Horizon 5 с момента ее запуска (это не данные о продажах).

Forza Horizon 5 появилась в продаже в ноябре 2021 года, и даже спустя три года она не теряет своей популярности среди игроманов, и с каждым днем привлекает все больше и больше новых игроков.