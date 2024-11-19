Forza Horizon 5 достигла отметки в 42 миллионов уникальных игроков

Не имеющая себе равных, Forza Horizon 5 и по сей день является одной из лучших гоночных игр на консолях, вне зависимости от платформы. Помимо огромного количества игроков, игра от Playground - это прекрасно сделанная работа в жанре, подарившем нам немало отличных игр.
Еще в июле стало известно, что в FH5 сыграли 40 миллионов человек на Xbox и PC. И вот спустя пять месяцев популярная гоночная игра с открытым миром подошла к очередному рубежу. Согласно недавнему сообщению SnapBlastPLAY в X (Twitter), количество уникальных игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 42 миллиона человек.
Данные, взяты из таблицы лидеров Зала славы в главном меню Horizon Festival. Правда, эти данные указывают на общее количество людей, которые открыли и сыграли в Forza Horizon 5 с момента ее запуска (это не данные о продажах).
Forza Horizon 5 появилась в продаже в ноябре 2021 года, и даже спустя три года она не теряет своей популярности среди игроманов, и с каждым днем привлекает все больше и больше новых игроков.
Круто, наверное.
Без преувеличения лучшая аркада последних лет десяти,так точоно,а может и всех времен!
Что значит "уникальные игроки", и как они могут быть уникальными, когда их так много?
Gran Turismo такая: значит так малец, сейчас я покажу кто тут батя // Елисей Сентемов
не смеши,она давно уже рядом не валялась,ей до форзы, как смуте до ведьмака.
"Не имеющая себе равных..." The Crew Motorfest такая:"А ну подвинься!" // Василий Колтун
ну в крю как минимум тачек кот наплакал // Николай Столяр
Ага, и как это понимать? Тут видать и бесплатно раздавали, демо (если оно есть) и тд?
xbox game pass