Forza Horizon 5 получает обновление Modern Horizons с новыми автомобилями

Сегодня Playground Games провела свою регулярную трансляцию Let's Go!, где анонсировала следующее бесплатное обновление контента для Forza Horizon 5. Оно называется Modern Horizons и приносит пакет современных автомобилей, включая электромобили, свежий реквизит для творений Event Lab и премиум-пак автомобилей Universal Icons, который позволит вам управлять некоторыми из знаковых автомобилей, показанных в фильмах Universal, таких как «Назад в будущее», «Парк Юрского периода» и «Рыцарь дорог».

Новая четырехнедельная серия начинается в этот четверг. Как обычно, она позволит геймерам получать эксклюзивные и новые для Forza автомобили, выполняя еженедельные задания, чемпионаты и многопользовательские события. Зарабатывая очки, вы получите следующие транспортные средства:

Ford Mustang Dark Horse 2024 года — с 20 июня

Hyundai IONIQ 5 N 2023 года — с 27 июня

Kia EV6 GT 2023 года — с 27 июня

Toyota GR Yaris 2021 года — с 4 июля

Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S 2023 года — с 11 июля

С последним обновлением создатели Event Lab могут использовать 17 новых объектов для своих трасс и карт:

Столбы шоссе

Короткие повороты шоссе

Разделение полос

Развязка

Объединение полос

Уклон (средний и длинный)

Шоссе (4 полосы и 2 полосы)

Короткие шоссе (4 полосы и 2 полосы)

Наконец, последнее обновление Forza Horizon 5 исправляет проблемы с производительностью и стабильностью, а также исправляет ошибку, препятствующую настройке передаточного числа в Volkswagen ID.4 2021 года в стандартной конфигурации. Подробнее об обновлении можно узнать в сообщении в блоге на официальном сайте Forza.