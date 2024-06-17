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Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.8 2 573 оценки

Forza Horizon 5 получает обновление Modern Horizons с новыми автомобилями

monk70
Новости

Сегодня Playground Games провела свою регулярную трансляцию Let's Go!, где анонсировала следующее бесплатное обновление контента для Forza Horizon 5. Оно называется Modern Horizons и приносит пакет современных автомобилей, включая электромобили, свежий реквизит для творений Event Lab и премиум-пак автомобилей Universal Icons, который позволит вам управлять некоторыми из знаковых автомобилей, показанных в фильмах Universal, таких как «Назад в будущее», «Парк Юрского периода» и «Рыцарь дорог».

Новая четырехнедельная серия начинается в этот четверг. Как обычно, она позволит геймерам получать эксклюзивные и новые для Forza автомобили, выполняя еженедельные задания, чемпионаты и многопользовательские события. Зарабатывая очки, вы получите следующие транспортные средства:

  • Ford Mustang Dark Horse 2024 года — с 20 июня
  • Hyundai IONIQ 5 N 2023 года — с 27 июня
  • Kia EV6 GT 2023 года — с 27 июня
  • Toyota GR Yaris 2021 года — с 4 июля
  • Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S 2023 года — с 11 июля

С последним обновлением создатели Event Lab могут использовать 17 новых объектов для своих трасс и карт:

  • Столбы шоссе
  • Короткие повороты шоссе
  • Разделение полос
  • Развязка
  • Объединение полос
  • Уклон (средний и длинный)
  • Шоссе (4 полосы и 2 полосы)
  • Короткие шоссе (4 полосы и 2 полосы)

Наконец, последнее обновление Forza Horizon 5 исправляет проблемы с производительностью и стабильностью, а также исправляет ошибку, препятствующую настройке передаточного числа в Volkswagen ID.4 2021 года в стандартной конфигурации. Подробнее об обновлении можно узнать в сообщении в блоге на официальном сайте Forza.

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