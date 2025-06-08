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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 563 оценки

Forza Horizon 5 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 65%

AceTheKing AceTheKing

На фоне предстоящего мероприятия Xbox Showcase, которое пройдет уже сегодня вечером, Forza Horizon 5 получила новую максимальную скидку в Steam.

Сообщается, что обладатели предыдущей игры в серии, Forza Horizon 4, могут купить пятую часть с новой максимальной скидкой - 65%. Для остальных игроков, как и прежде, игра продается со скидкой 50%. Возможно, что такая скидочная активность намекает на предстоящий анонс Forza Horizon 6, как это уже было несколько дней назад с распродажей от Capcom и недавним анонсом Resident Evil: Requiem.

Мероприятие Xbox Showcase начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Max Dibister

Походу, сегодня шестую анонсируют

3
Пользователь ВКонтакте

для мен форза мертва.... взял бы только бесплатно и то только посмотреть.. // Вэка Борг

2
Heather123

Взять\не взять ?

4уж взял, так и не запустил

1
w0oozy

Для коллекции сойдет, 200 часов покатать

kotasha

А для тех кто купил фиг вам скидка на длц.

Лицо со шрамом

Бесплатно поиграл минут 40 и забыл