Forza Horizon 5 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 65%

На фоне предстоящего мероприятия Xbox Showcase, которое пройдет уже сегодня вечером, Forza Horizon 5 получила новую максимальную скидку в Steam.
Сообщается, что обладатели предыдущей игры в серии, Forza Horizon 4, могут купить пятую часть с новой максимальной скидкой - 65%. Для остальных игроков, как и прежде, игра продается со скидкой 50%. Возможно, что такая скидочная активность намекает на предстоящий анонс Forza Horizon 6, как это уже было несколько дней назад с распродажей от Capcom и недавним анонсом Resident Evil: Requiem.
Мероприятие Xbox Showcase начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.
Походу, сегодня шестую анонсируют
для мен форза мертва.... взял бы только бесплатно и то только посмотреть.. // Вэка Борг
Взять\не взять ?
4уж взял, так и не запустил
Для коллекции сойдет, 200 часов покатать
А для тех кто купил фиг вам скидка на длц.
Бесплатно поиграл минут 40 и забыл