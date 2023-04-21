Forza Horizon 5 получит множество улучшений и дополнений с бесплатным обновлением High Performance ©

Возвращаясь к опыту, предложенному Сьерра-Нуэва в DLC Rally Adventure для Forza Horizon 5, разработчики из Playground Games готовятся расширить и без того огромный игровой и контентный периметр блокбастера аркадных гонок с помощью High Performance, бесплатного обновления, полного сюрпризов.

Новое обновление FH5 обязано своим названием множеству улучшений, дополнений и оптимизаций, сделанных английской дочерней компанией Xbox Game Studios, чтобы сделать игровой процесс еще более захватывающим.

В бесплатном дополнении, которое появится на ПК и консолях Xbox, появятся неопубликованные суперкары, новая «постоянная» овальная трасса, двадцать наград (с соответствующими призами, которые нужно разблокировать) и многочисленные испытания, ориентированные на скорость, с заданиями на время и особыми трюками. Что касается испытаний нового фестиваля Horizon, вот список автомобилей, которые можно разблокировать, выполнив задания из сезонного плейлиста:

2021 Porsche Mission R

2021 Audi RS 6 Avant

2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935

2020 Lamborghini Huracán STO

В обновлении также будет представлено множество оптимизаций и улучшений графики, производительности и игрового процесса, а также исправлены самые неприятные ошибки, о которых сообщают фанаты. Выпуск обновления High Performance начнется во вторник, 25 апреля, на ПК, Xbox One и Series X|S, а затем завершится в четверг, 27 апреля, официальным запуском этого бесплатного обновления контента на ПК, консолях и Game Pass.