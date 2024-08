Forza Horizon 5 получит новый игровой режим, который будет представлен на Gamescom

В сообщении, разосланном игрокам Forza Horizon 5, компания Playground Games подтвердила, что на выставке Gamescom 2024 будут обнародованы свежие подробности об игре.

Согласно опубликованному сообщению, Playground покажет новый игровой режим, который был разработан под впечатлением от творчества участников сообщества, а также следующее крупное партнерство для Forza Horizon 5. К сожалению, в тексте не говорится, состоится ли показ во время открытия мероприятия, Open Night Live, или же во время прямых трансляций, которые будут проходить по ходу выставки.

"Увидимся на Gamescom! На нашем стенде будет представлен совершенно новый и захватывающий игровой режим, вдохновленный нашим сообществом и их творениями. Более того, мы также покажем наше последнее внутриигровое партнерство! Посетите нас на Gamescom и следите за нашими официальными каналами, чтобы узнать о новых анонсах на мероприятии".

Стоит напомнить, что другие игры Xbox, такие как Avowed, Indiana Jones and the Great Circle и Age of Mythology: Retold, также будут представлены на мероприятии. Выставка gamescom 2024 пройдет с 21 по 25 августа в Кельне