Forza Horizon 5 получит новый игровой режим, который будет представлен на Gamescom

В сообщении, разосланном игрокам Forza Horizon 5, компания Playground Games подтвердила, что на выставке Gamescom 2024 будут обнародованы свежие подробности об игре.
Согласно опубликованному сообщению, Playground покажет новый игровой режим, который был разработан под впечатлением от творчества участников сообщества, а также следующее крупное партнерство для Forza Horizon 5. К сожалению, в тексте не говорится, состоится ли показ во время открытия мероприятия, Open Night Live, или же во время прямых трансляций, которые будут проходить по ходу выставки.
"Увидимся на Gamescom! На нашем стенде будет представлен совершенно новый и захватывающий игровой режим, вдохновленный нашим сообществом и их творениями. Более того, мы также покажем наше последнее внутриигровое партнерство! Посетите нас на Gamescom и следите за нашими официальными каналами, чтобы узнать о новых анонсах на мероприятии".
Стоит напомнить, что другие игры Xbox, такие как Avowed, Indiana Jones and the Great Circle и Age of Mythology: Retold, также будут представлены на мероприятии. Выставка gamescom 2024 пройдет с 21 по 25 августа в Кельне
Пора бы уже новую часть анонсить)
Ну да, в 5 локации не топ, хорошо, что актуальные авто добавляют, а то японских хлам и классика надоели.
Раньше цикл между частями был 2 года, почему то затянули сильно. 4 года между частями - надоест играть.
С учётом всех постоянных обновлений и новой Fable можно только гадать когда новая часть выйдет.
Зачем это интересно?))
именно так)
Лучше бы элиминатор развивали, как никак единственный бр на машинах. Но нет, будем клепать режимы на 1-2 дня.
очуметь, я уже несколько лет играю в форзу 5, а в моторспорт 7 уже почти 7 лет
Видимо, это будет режим "настоящая Мексика" - нищета, бандитские разборки, наркокартели, колючая проволока. С отстрелом соперников прямо на трассе.
вот реально сделали бы реально гоночную игру где можно играть и за полицию и за бандитов, сделать стрельбу из пулеметов по другим машинам и был бы топчик а обычные гонки это скукатища полнейшая.