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Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.9 2 690 оценок

Forza Horizon 5 получит новый игровой режим, который будет представлен на Gamescom

Gruz_
Новости

В сообщении, разосланном игрокам Forza Horizon 5, компания Playground Games подтвердила, что на выставке Gamescom 2024 будут обнародованы свежие подробности об игре.

Согласно опубликованному сообщению, Playground покажет новый игровой режим, который был разработан под впечатлением от творчества участников сообщества, а также следующее крупное партнерство для Forza Horizon 5. К сожалению, в тексте не говорится, состоится ли показ во время открытия мероприятия, Open Night Live, или же во время прямых трансляций, которые будут проходить по ходу выставки.

"Увидимся на Gamescom! На нашем стенде будет представлен совершенно новый и захватывающий игровой режим, вдохновленный нашим сообществом и их творениями. Более того, мы также покажем наше последнее внутриигровое партнерство! Посетите нас на Gamescom и следите за нашими официальными каналами, чтобы узнать о новых анонсах на мероприятии".

Стоит напомнить, что другие игры Xbox, такие как Avowed, Indiana Jones and the Great Circle и Age of Mythology: Retold, также будут представлены на мероприятии. Выставка gamescom 2024 пройдет с 21 по 25 августа в Кельне

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
D3moh

Пора бы уже новую часть анонсить)

2
Kenn1y

Ну да, в 5 локации не топ, хорошо, что актуальные авто добавляют, а то японских хлам и классика надоели.

-2
Mark500

Раньше цикл между частями был 2 года, почему то затянули сильно. 4 года между частями - надоест играть.

0
kotasha

С учётом всех постоянных обновлений и новой Fable можно только гадать когда новая часть выйдет.

0
ze1n_82

Зачем это интересно?))

1
Темный-Властелин
0
ze1n_82 Темный-Властелин

именно так)

0
KR00SHA

Лучше бы элиминатор развивали, как никак единственный бр на машинах. Но нет, будем клепать режимы на 1-2 дня.

-1
taotahu1992

очуметь, я уже несколько лет играю в форзу 5, а в моторспорт 7 уже почти 7 лет

-1
Ahnx

Видимо, это будет режим "настоящая Мексика" - нищета, бандитские разборки, наркокартели, колючая проволока. С отстрелом соперников прямо на трассе.

-2
Brock_Harrison

вот реально сделали бы реально гоночную игру где можно играть и за полицию и за бандитов, сделать стрельбу из пулеметов по другим машинам и был бы топчик а обычные гонки это скукатища полнейшая.

-1