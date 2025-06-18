Forza Horizon 5 получит обновление для PS5 с улучшением погоды

Forza Horizon 5 получила новое обновление для PS5. В патче нет нового контента, зато есть важные технические исправления. Их цель - обеспечить большую стабильность во время гонок и улучшить общую производительность игры на консоли Sony.

Как заявили в Playground Games, в числе главных корректировок - исправление визуальной ошибки, которая неожиданно меняла цвет неба и цикл дня. Данная ошибка оказывала непосредственное влияние на атмосферу гонок, в частности на картах с динамической погодой.

Forza Horizon 5 с ее ярким открытым миром и большим разнообразием гонок по-прежнему получает регулярные обновления. Пусть в текущей версии и нет нового контента, но это еще один шаг к тому, чтобы сделать игру более стабильной на всех платформах..