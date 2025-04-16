Forza Horizon 5 привлекла 45 миллионов игроков перед выходом на PS5

Гоночная игра с открытым миром Forza Horizon 5 превысила 45 миллионов игроков, согласно таблице лидеров Зала славы самой игры.

Это больше, чем 44 миллиона игроков в феврале 2025 года, 40 миллионов игроков в июле 2024 года, 37 миллионов игроков в феврале 2024 года, 35 миллионов игроков в декабре 2023 года, 32 миллиона игроков в августе 2023 года, 30 миллионов игроков в мае 2023 года, 20 миллионов игроков в июне 2022 года, 15 миллионов игроков в январе 2021 года и более 10 миллионов игроков в неделю запуска.

Forza Horizon 5 вышла для Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Xbox Game Pass в ноябре 2021 года, а выход на PlayStation 5 запланирован на 29 апреля.

Дополнение Hot Wheels вышло в июле 2022 года, а Rally Adventure — в марте 2023 года.