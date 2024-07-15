Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков и установила рекорд для серии

Гоночная аркада Forza Horizon 5 от студии Playground Games вышла еще в 2021 году на ПК и консолях Xbox. Еще на релизе проект продемонстрировал чрезвычайно успешный запуск, показав отличные продажи, хорошие отзывы и высокую активность игроков. Что удивительно, активность пользователей в игре сохраняется даже спустя почти четыре года после релиза, и проект продолжает ставить новые рекорды.
Как стало известно сегодня, в Forza Horizon 5 был зафиксирован новый пик количества игроков. Внимательные пользователи обратили внимание, что общее количество игроков во внутриигровой таблице лидеров не переставало расти с момента релиза. Сегодня отметка активных игроков впервые достигла 40 миллионов геймеров по всему миру и даже перешагнула её. Это означает, что именно столько пользователей хотя бы раз запускали игру и прошли вступительную серию гонок для разблокировки всего контента в игре.
Большая часть игроков в Forza Horizon 5 пришла благодаря тому, что игра доступна бесплатно в Game Pass. Тем не менее это новый абсолютный рекорд для всей серии Forza по количеству пользователей. В последнее время в игре наблюдается высокий всплеск активности, который связан со скорым отключением серверов прошлой части — Forza Horizon 4, из-за истекшего срока лицензирования автомобилей в игре. Уже с 15 декабря игра полностью исчезнет из продажи, и в пятой части может оказаться еще больше геймеров.
Никто в четверке не собирается отключать пока сервера - просто в декабре снимут с продажи. Что за деза?!
когда всё надоедает, то я запускаю 5 форзу, иногда хочется просто погонять по карте