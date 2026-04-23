Forza Horizon 5 продалась тиражом более 5 миллионов копий на PS5

Гоночная игра Forza Horizon 5, вышедшая на PlayStation 5 в прошлом году, продолжает демонстрировать высокие продажи. По данным студии Virtuos, которая помогала в разработке проекта, на платформе Sony игра уже разошлась тиражом более 5 миллионов копий по всему миру.

Эта информация появилась в новой инфографике компании. В ней также отмечается, что Forza Horizon 5 стала одной из самых продаваемых игр на PlayStation 5 в 2025 году и получила высокие оценки критиков — около 92 баллов на Metacritic.

Virtuos рассказала и о своём вкладе в разработку. Студия работала примерно над 90% фотореалистичных автомобилей, представленных в основной версии игры и дополнениях. Кроме того, команда занималась созданием элементов окружения, персонажей, библиотек текстур, визуальных деталей различных биомов, а также анимаций и системы повреждений автомобилей.

Успех Forza Horizon 5 на PS5 может положительно сказаться и на будущих проектах серии. Уже известно, что следующая часть — Forza Horizon 6 — также выйдет на платформе Sony позже в этом году.

Высокие продажи игры на конкурирующей платформе могут стать ещё одним аргументом в пользу мультиплатформенной стратегии Microsoft, которая в последние годы всё чаще выпускает свои проекты за пределами экосистемы Xbox.