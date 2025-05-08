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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 477 оценок

Forza Horizon 5 разошлась тиражом более 1 млн копий на PS5 менее чем за 2 недели

Gruz_ Gruz_

Forza Horizon 5 продолжает пользоваться огромным успехом: по данным Alinea Analytics, в течение первой недели продажи Forza Horizon 5 были довольно стабильными, и в общей сложности было продано 1,2 миллиона копий. Такие впечатляющие показатели на консоли Sony говорят о том, что игру хорошо приняли, особенно если учесть, что она была эксклюзивом Xbox почти четыре года, прежде чем появилась на PlayStation.

Каким образом была собрана подобная информация, неясно, поскольку на данный момент это всего лишь сообщение на X, показывающее график с динамикой продаж до заявленного результата. В любом случае, похоже, что аркадная гоночная игра от Playground Games пришлась по душе и пользователям Sony.

Тот факт, что продажи Forza Horizon 5 на PS5 преодолели отметку в 1 миллион копий, очень важен и демонстрирует, что серия обрела новых поклонников за пределами своей традиционной экосистемы.

Если Microsoft не выпустит новую игру Forza Horizon в следующем году, что еще не подтверждено, у Forza Horizon 5 есть все необходимое, чтобы продолжить траекторию успеха. Благодаря привлекательности открытого мира, исследованиям и кастомизации игра может достичь более 10 миллионов копий, проданных на PlayStation, и укрепить свой статус одной из лучших гоночных игр этого поколения.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
inkomniak

лучшая гонка но я 5ку продал в пиратку на компе играю)))

1
sapov

Зе крю моторфест никапли не хуже, а карта даже интереснее 5 форзы

4
Евгений Сверский sapov

Форца, а не Форза. Это итальянское слово.

2
IbruhmanI sapov

Там чтобы прокачать машину нужно выбивать нужные запчасти, и они еще лелятся на редкости😂