Forza Horizon 5 разошлась тиражом более 1 млн копий на PS5 менее чем за 2 недели

Forza Horizon 5 продолжает пользоваться огромным успехом: по данным Alinea Analytics, в течение первой недели продажи Forza Horizon 5 были довольно стабильными, и в общей сложности было продано 1,2 миллиона копий. Такие впечатляющие показатели на консоли Sony говорят о том, что игру хорошо приняли, особенно если учесть, что она была эксклюзивом Xbox почти четыре года, прежде чем появилась на PlayStation.

Каким образом была собрана подобная информация, неясно, поскольку на данный момент это всего лишь сообщение на X, показывающее график с динамикой продаж до заявленного результата. В любом случае, похоже, что аркадная гоночная игра от Playground Games пришлась по душе и пользователям Sony.

Тот факт, что продажи Forza Horizon 5 на PS5 преодолели отметку в 1 миллион копий, очень важен и демонстрирует, что серия обрела новых поклонников за пределами своей традиционной экосистемы.

Если Microsoft не выпустит новую игру Forza Horizon в следующем году, что еще не подтверждено, у Forza Horizon 5 есть все необходимое, чтобы продолжить траекторию успеха. Благодаря привлекательности открытого мира, исследованиям и кастомизации игра может достичь более 10 миллионов копий, проданных на PlayStation, и укрепить свой статус одной из лучших гоночных игр этого поколения.