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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 647 оценок

Forza Horizon 5 - самая продаваемая новая игра на PlayStation 5 в 2025 году

monk70 monk70

Microsoft добилась большого успеха на PlayStation 5, особенно благодаря Forza Horizon 5. Согласно новым данным Alinea Analytics, она станет самой продаваемой новой игрой на PlayStation 5 в 2025 году: с момента запуска в апреле этого продано три миллиона копий.

Похоже, стратегия Microsoft по переносу своих игр на консоль Sony приносит свои плоды. По данным Alinea Analytics, Forza Horizon 5 даже превзошла Monster Hunter Wilds, проданную тиражом в 2,9 миллиона копий.

Alinea Analytics отмечает, что недавние распродажи в PlayStation Store, где игра от Playground Games продавалась со скидкой 25%, способствовали достижению этого рубежа.

По оценкам Alinea Analytics, по состоянию на 21 июля рейтинг пяти самых продаваемых новых игр для PS5 в 2025 году выглядит следующим образом:

  • Forza Horizon 5 — 3,0 млн
  • Monster Hunter Wilds — 2,9 млн
  • Assassin's Creed Shadows — 2,0 млн
  • Elden Ring Nightreign — 1,4 млн
  • Clair Obscur: Expedition 33 — 1,3 млн

Примечательно, что Assassin's Creed Shadows заняла третье место, за ней идут Elden Ring: Nightreign и Clair Obscur: Expedition 33. Последние данные о продажах Forza Horizon 5 были опубликованы несколько недель назад, когда было объявлено, что за первый месяц продаж игра разошлась тиражом в два миллиона копий. Учитывая успех игры на консоли Sony, вполне вероятно, что следующая глава серии станет мультиплатформенной с самого начала.

По данным разработчика, Forza Horizon 5 разошлась тиражом в 2 млн копий на PS5 за первый месяц
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
КонстантинEscadr0n

Любят же люди го́вно на вторые и третьи места ставить своими покупками

4
kotasha

Сказал тот у кого сами по себе в списке любимых игры есть то самое какахи.

1
КонстантинEscadr0n kotasha

Где в списке моих любимых игр ты увидел повесточное дерьмо?

1
kotasha КонстантинEscadr0n

Да пожалуйста кибер шлаг что не повесточное дерьмо? Игра про динозавров будто тоже ничего нет, ну ты куку точно.

2
DezkQ
новая
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