Forza Horizon 5 - самая продаваемая новая игра на PlayStation 5 в 2025 году

Microsoft добилась большого успеха на PlayStation 5, особенно благодаря Forza Horizon 5. Согласно новым данным Alinea Analytics, она станет самой продаваемой новой игрой на PlayStation 5 в 2025 году: с момента запуска в апреле этого продано три миллиона копий.

Похоже, стратегия Microsoft по переносу своих игр на консоль Sony приносит свои плоды. По данным Alinea Analytics, Forza Horizon 5 даже превзошла Monster Hunter Wilds, проданную тиражом в 2,9 миллиона копий.

Alinea Analytics отмечает, что недавние распродажи в PlayStation Store, где игра от Playground Games продавалась со скидкой 25%, способствовали достижению этого рубежа.

По оценкам Alinea Analytics, по состоянию на 21 июля рейтинг пяти самых продаваемых новых игр для PS5 в 2025 году выглядит следующим образом:

Forza Horizon 5 — 3,0 млн

Monster Hunter Wilds — 2,9 млн

Assassin's Creed Shadows — 2,0 млн

Elden Ring Nightreign — 1,4 млн

Clair Obscur: Expedition 33 — 1,3 млн

Примечательно, что Assassin's Creed Shadows заняла третье место, за ней идут Elden Ring: Nightreign и Clair Obscur: Expedition 33. Последние данные о продажах Forza Horizon 5 были опубликованы несколько недель назад, когда было объявлено, что за первый месяц продаж игра разошлась тиражом в два миллиона копий. Учитывая успех игры на консоли Sony, вполне вероятно, что следующая глава серии станет мультиплатформенной с самого начала.